Demi Moore es nombrada como la “Persona Más Bella del Mundo” 2025

Demi Moore es la mujer más bella del mundo, según People. A sus 62 años, la actriz fue reconocida por su apariencia y actitud a pesar de su edad, en una industria que ha venerado la juventud.

La famosa compartió a People cómo se ha enfrentado a las transformaciones que ha vivido a lo largo del tiempo. “Tengo un mayor aprecio por todo lo que mi cuerpo ha pasado y que me ha traído hasta acá, aunque eso no significa que a veces no me miro al espejo y diga: ‘Oh, estoy vieja’... pero puedo aceptar que es así como estoy hoy, y eso no define mis valores”, dijo.

La artista dijo que hace años solía “torturarse”, en busca del físico perfecto con jornadas intensas de ejercicio que incluían recorrer en bicicleta los casi 26 kilómetros de Malibú hasta Paramount, algo que ha cambiado de un tiempo para acá.

“Ahora escucho a mi cuerpo. Cuando era más joven intentaba controlarlo, pero hoy ya no funciono de ese modo. Es una relación mucho más equilibrada conmigo misma”.

Demi Moore reveló cuáles son algunos de sus hábitos diarios para priorizar su bienestar integral. “Hago meditación, escritura, alimentación basada en plantas y descanso de calidad. No soy perfecta, todavía bebo Red Bull, me encanta pero solo uno al día”, bromeó.

Así fue cómo la actriz reveló los extremos a los que llegó para cumplir con los estándares de belleza en sus inicios en Hollywood. Ahora, con este título, se convierte en un ícono en la industria de la belleza y el cine.

A sus 62 años, y mamá de tres hijas, Rumer, Scout y Tallulah, Moore es un ejemplo de superación por las batallas que ha librado a lo largo de su vida. Su infancia estuvo marcada por el abandono y la inestabilidad, enfrentó adicciones y episodios de depresión.