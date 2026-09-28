Taylor Swift estrena Patient Zero en los MTV VMAs 2026 y habla del “Chivo” Lubezki

Taylor Swift sumó un nuevo capítulo a su historia con los MTV Video Music Awards. Durante la ceremonia de los MTV VMAs 2026, celebrada este 27 de septiembre, la cantante se convirtió en la primera artista en recibir el Artist Director Honors, un nuevo reconocimiento dedicado a su trabajo como directora y creadora de algunos de sus videos musicales más emblemáticos.

Trabajar con Emmanuel ‘Chivo’ Lubezki fue como estar dentro de un sueño, y aprendí muchísimo al observar su genialidad en acción. Taylor Swift

Taylor Swift hace historia en los MTV VMAs 2026 y recibe un premio de manos de Dakota Johnson John Shearer/WireImage

Dakota Johnson entrega el reconocimiento a Taylor Swift

Uno de los momentos más especiales de la noche llegó cuando Dakota Johnson subió al escenario para presentar a Swift y entregarle el galardón. La actriz, amiga de la cantante desde hace años, destacó su faceta como narradora y su capacidad para construir universos visuales alrededor de su música.

Con el video de ‘Patient Zero’ pude explorar los géneros cinematográficos y literarios que tanto amo. Taylor Swift

Taylor Swift estrena Patient Zero en los MTV VMAs 2026 - El mexicano Emmanuel “Chivo” Lubezki IG: @taylorswift

Swift se mostró emocionada ante las palabras de Johnson y aprovechó su discurso para recordar la evolución de su carrera detrás de cámara. La intérprete reveló que a lo largo de aproximadamente dos décadas ha participado en cerca de 60 videos musicales y ha escrito y dirigido alrededor de 18. También agradeció a sus seguidores por analizar y acompañar cada una de las historias que ha llevado a la pantalla.

El mexicano Emmanuel “Chivo” Lubezki también forma parte del proyecto

Detrás de las imágenes de “Patient Zero” se encuentra además un reconocido talento mexicano. Emmanuel “Chivo” Lubezki, ganador de tres premios Oscar por su trabajo en Gravity, Birdman y The Revenant, estuvo a cargo de la cinematografía del videoc

Emmanuel “Chivo” Lubezki y Taylor Swift filmando Patient Zero IG: Taylor Swift

Durante su discurso en los VMAs, Swift reconoció a sus colaboradores en el proyecto, entre ellos Dakota Johnson, Colin Farrell y Lubezki, antes de presentar oficialmente el video ante la audiencia.