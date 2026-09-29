Dennis Haskins, actor estadounidense conocido mundialmente por interpretar al director Richard Belding en Saved by the Bell, murió a los 75 años. Su representante, Jay Schachter, confirmó la noticia y lo recordó como una persona especialmente cercana a sus seguidores.

¿Quién era Dennis Haskins?

Nacido en Chattanooga, Tennessee, Haskins desarrolló una extensa carrera en televisión, pero alcanzó la fama gracias a Mr. Belding, el inolvidable director de Bayside High. Interpretó al personaje desde Good Morning, Miss Bliss y continuó en Saved by the Bell y producciones derivadas como Saved by the Bell: The New Class.

Fuera de la popular franquicia juvenil, apareció en numerosas producciones, entre ellas The West Wing, Mad Men, New Girl y How I Met Your Mother.

¿De qué murió Dennis Haskins? Esto se sabe sobre la muerte del actor de Saved by the Bell Vinnie Zuffante/Getty Images

¿De qué murió Dennis Haskins?

Hasta este 29 de septiembre de 2026, la causa oficial de su muerte no ha sido revelada. Su amiga y cuidadora Kimberly Snow confirmó a Los Angeles Times que Haskins murió alrededor de las 11 de la noche en un centro de vida asistida en Burbank, California.

Snow también reveló que el actor había enfrentado párkinson en privado durante varios años, además de otros problemas de salud. Sin embargo, no se ha establecido que esta enfermedad haya sido la causa de su fallecimiento.