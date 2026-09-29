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¿De qué murió Dennis Haskins? Esto se sabe sobre la muerte del actor de Saved by the Bell

El actor, recordado por interpretar al director de Bayside High durante más de una década, murió tras una lucha silenciosa de salud en California a sus 75 años.

Septiembre 29, 2026 • 
Tania Franco
¿De qué murió Dennis Haskins? Esto se sabe sobre la muerte del actor de Saved by the Bell

¿De qué murió Dennis Haskins? Esto se sabe sobre la muerte del actor de Saved by the Bell

Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images

Dennis Haskins, actor estadounidense conocido mundialmente por interpretar al director Richard Belding en Saved by the Bell, murió a los 75 años. Su representante, Jay Schachter, confirmó la noticia y lo recordó como una persona especialmente cercana a sus seguidores.

¿Quién era Dennis Haskins?

Nacido en Chattanooga, Tennessee, Haskins desarrolló una extensa carrera en televisión, pero alcanzó la fama gracias a Mr. Belding, el inolvidable director de Bayside High. Interpretó al personaje desde Good Morning, Miss Bliss y continuó en Saved by the Bell y producciones derivadas como Saved by the Bell: The New Class.

Fuera de la popular franquicia juvenil, apareció en numerosas producciones, entre ellas The West Wing, Mad Men, New Girl y How I Met Your Mother.

¿De qué murió Dennis Haskins? Esto se sabe sobre la muerte del actor de Saved by the Bell

¿De qué murió Dennis Haskins? Esto se sabe sobre la muerte del actor de Saved by the Bell

Vinnie Zuffante/Getty Images

¿De qué murió Dennis Haskins?

Hasta este 29 de septiembre de 2026, la causa oficial de su muerte no ha sido revelada. Su amiga y cuidadora Kimberly Snow confirmó a Los Angeles Times que Haskins murió alrededor de las 11 de la noche en un centro de vida asistida en Burbank, California.

Snow también reveló que el actor había enfrentado párkinson en privado durante varios años, además de otros problemas de salud. Sin embargo, no se ha establecido que esta enfermedad haya sido la causa de su fallecimiento.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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