Melissa McCarthy sorprende al revelar que Gilmore Girls fue “difícil” para ella al inicio de su carrera

Melissa McCarthy interpretó a Sookie St. James, la mejor amiga de Lorelai y chef del Independence Inn en la exitosa serie de Gilmore Girls, emitida entre 2000 y 2007, un personaje que se convirtió en uno de los más queridos de la serie, y que marcó uno de los primeros grandes pasos de la actriz en Hollywood.

Sin embargo, McCarthy ha explicado que, aunque este personaje representó su primer gran papel, también ha sido uno de los más desafiantes de su carrera, debido a los rápidos y exigentes diálogos escritos por Amy Sherman-Palladino, pues no era fáciles de interpretar.

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Melissa McCarthy recuerda los retos de su personaje en Gilmore Girls

Durante una entrevista con la revista Vanity Fair, Melissa explicó que los libretos podían tener alrededor de 93 páginas y que los actores debían respetar las palabras exactamente como estaban escritas, incluso si recibían el material el mismo día de la grabación.

“Fue difícil. Fue realmente difícil”, reconoció la actriz, quien, sin embargo, aseguró que en aquel momento pensaba que ese ritmo de trabajo era completamente normal porque Gilmore Girls era su primera serie.

“Me encanta que Sherman-Palladino tuviera un estilo propio y que creara un universo tan particular. También admiro que defendiera su visión, porque, en aquel momento, siendo una mujer al frente de una serie, probablemente tuvo que plantarse y decir: ‘O se hace a mi manera o no se hace’.

Seguramente tuvo que luchar para mantenerla como ella quería. Y me alegra que lo hiciera, porque la serie ha resistido el paso del tiempo. La gente realmente siente que Gilmore Girls le pertenece”.

Melissa McCarthy sobre el impacto de Gilmore Girls

Gilmore Girls se emitió originalmente entre 2000 y 2007, con un total de 153 episodios. McCarthy confesó que todavía se sorprende de que tantas personas continúen reconociéndola por su papel en la serie. Incluso bromeó al respecto: “Y yo digo: ‘¡He trabajado desde entonces!’, pero está bien”.

La actriz también destacó el encanto de la producción y aseguró que tiene una “sensación muy acogedora”, por lo que se siente afortunada de haber formado parte de ella.