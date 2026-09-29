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El ambicioso negocio con el que Brooklyn Beckham busca forjar su propio imperio y superar a sus padres

Brooklyn Beckham está recibiendo asesoramiento de su suegro, el millonario empresario Nelson Peltz, para construir su imperio y superar la fortuna de sus padres.

Septiembre 29, 2026 • 
Melisa Velázquez
El ambicioso negocio con el que Brooklyn Beckham busca forjar su propio imperio y superar a sus padres

El ambicioso negocio con el que Brooklyn Beckham busca forjar su propio imperio y superar a sus padres

Getty Images

Brooklyn Beckham está decidido a salir de la sombra de sus padres, David y Victoria Beckham, pues tras las disputa familiar que ha generado su separación, se dice que el joven empresario está decidido a crear su propio imperio para generar una fortuna más grande que la de sus padres.

Para lograrlo, Brooklyn, que está casado con Nicola Peltz, contaría con el respaldo y la experiencia empresarial de su suegro, el multimillonario Nelson Peltz, para construir una marca que compita con el gigantesco negocio de David y Victoria.

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Cloud 23, la marca que Brooklyn Beckham busca convertir en un imperio

El proyecto principal de Brooklyn es Cloud23, una marca de salsas picantes que lanzó en 2024 por su fascinación por la comida, y su intención sería convertirla en el punto de partida de una empresa de productos de consumo y ampliar poco a poco su catálogo.

Para ello, contaría con la orientación empresarial de su suegro, Nelson Peltz, quien lo estaría guiando para apostar por productos de uso cotidiano y producción a gran escala para conquistar el mercado y vender en grandes volúmenes.

Brooklyn ya había expresado anteriormente su deseo de crear una línea con productos como mayonesa picante o miel con chile, y tampoco descarta la posibilidad de abrir algún día su propio restaurante.

¿Qué significa Cloud 23?

El nombre de su marca, Cloud 23, no es casual y lo víncula a su familia, pues el número 23 hace referencia al dorsal que David Beckham utilizó durante una etapa en su carrera como futbolistas.

Y las salsas nacieron de la afición de Brooklyn por la cocina y los condimentos, una pasión que busca construir en su marca, con una identidad con la que se identifica, lejos de las marcas de sus padres.

¿Puede Brooklyn Beckham superar el imperio de David y Victoria Beckham con Cloud 23?

La ambición de Brooklyn no es cualquier cosa, pues mientras que él va comenzando a sus 27 años a consolidar su marca, sus padres, David y Victoria llevan años construyendo un imperio a nivel global con marcas propias y otros negocios millonarios.

David mantiene una participación importante en DRJB Holdings, compañía que reúne negocios relacionados con acuerdos comerciales, licencias y producción de contenidos, y tan solo en 2025, Beckham recibió un dividendo de aproximadamente 51 millones de dólares.

Victoria, por su parte, ha construido una marca de moda y belleza que se ha consolidado como otro de los pilares comerciales de la familia.

Por eso, la intención atribuida a Brooklyn de convertir Cloud23 en un negocio de mayor escala representa un desafío considerable, pues mientras David y Victoria han convertido sus nombres en auténticas marcas globales, Brooklyn todavía está en una etapa mucho más temprana de ese proceso.

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