Revelan detalles del funeral que Cindy Crawford y Rande Gerber preparan para despedir a su hijo Presley

El pasado 20 de septiembre se dio a conocer la muerte de Presley Gerber, quien falleció a los 27 años en un centro de rehabilitación de Santa Mónica, California, la inesperada noticia conmocionó a su familia y, en medio del duelo, Cindy Crawford y Rande Gerber ya estarían preparando la despedida de su hijo.

De acuerdo con medios internacionales, los padres del modelo todavía no habrían definido cómo será el memorial, debido a lo difícil que ha resultado tomar decisiones en medio de la pérdida; sin embargo, la familia ya contempla algunas opciones para realizar una ceremonia íntima en su honor.

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Cindy Crawford y Rande Gerber preparan el funeral de su hijo Presley Gerber

De acuerdo con la revista People, la familia de Presley está teniendo dificultades para preparar su funeral, pues se encuentran luchando con el dolor de su partida.

“Todavía están decidiendo dónde quieren rendir homenaje a Presley”, revela una fuente cercana a la familia, integrada por su madre, Cindy Crawford; su padre, Rande Gerber, y su hermana, Kaia Gerber. “Es difícil tomar este tipo de decisiones mientras todos atraviesan un momento emocional tan complicado. Su prioridad es mantener la ceremonia en privado, lejos de los medios de comunicación y los paparazzi”.

Aunque aún no han determinado cuál será el lugar, la familia concuerda que será en Malibú, debido al gran amor de Presley por el surf y el mar.

“Quieren mantenerlo muy íntimo, pero hay tanta gente en la vida de Presley que le quería, la cantidad de personas que se han puesto en contacto para asistir es alta”, dicen. “El plan ahora mismo está en algún lugar de Malibú por su amor al surf y la playa”.

Se dice que la familia estaría considerando el cementerio Forest Lawn Memorial Park, en Los Ángeles, o la Iglesia Presbiteriana de Malibú, y la ceremonia podría realizarse la próxima semana.

Revelan detalles del funeral que Cindy Crawford y Rande Gerber preparan para despedir a su hijo Presley Phillip Faraone/Getty Images

El duelo por el que pasan Cindy Crawford y Rande Gerber tras la muerte de Presley Gerber

Hace algunos días, se reveló que la familia de Presley estaban devastados con la noticia de su muerte.

“Están tristes más allá de las palabras”, dijeron. “A Kaia le encantaba que Presley fuera tan abierto con sus dificultades; su familia estaba tan orgullosa de que encontrara fuerza ayudando a los demás”.

Otras fuentes revelaron que tanto Cindy como Rande, siempre estuvieron presentes para Presley, apoyándolo en su proceso de sanación.

“Esto nunca fue una situación que involucrara a dos padres ausentes de Hollywood”, dice la fuente. “Cindy y Rande no pudieron haber apoyado más a Presley. Siempre estuvieron ahí para él e hicieron todo lo posible para ayudarle. La familia siempre ha sido increíblemente unida, y Presley fue profundamente querido”.