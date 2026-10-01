La familia Beckham vuelve a acaparar la atención. Después de meses de distanciamiento, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz viajaron a París, donde también se encuentran David y Victoria Beckham con motivo de la Semana de la Moda.

La pareja asistió este 1 de octubre al desfile Primavera/Verano 2027 de Balenciaga, donde apostó por looks coordinados en blanco y negro. Su aparición resulta especialmente llamativa por coincidir con la visita de los padres de Brooklyn a la capital francesa.

La familia Beckham coincide en París por primera vez en meses: ¿hubo reencuentro entre Brooklyn y sus padres? Swan Gallet/WWD via Getty Images

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¿Por qué están distanciados Brooklyn y sus padres?

La tensión familiar se hizo pública en enero de 2026, cuando Brooklyn acusó a sus padres de interferir en su matrimonio con Nicola y aseguró que no deseaba reconciliarse con ellos. David y Victoria no han respondido públicamente de forma detallada a todas sus acusaciones

En marzo, Brooklyn y Nicola tampoco asistieron al desfile de Victoria Beckham en París, al que sí acudieron David, Romeo, Cruz y Harper.

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¿Se reencontraron los Beckham en Paris Fashion Week?

Por ahora, no se ha confirmado ningún encuentro entre Brooklyn y sus padres. Aunque todos se encuentran en París, han mantenido agendas separadas: Brooklyn y Nicola acudieron a Balenciaga, mientras que Victoria tiene previsto presentar su colección el 2 de octubre.