“Mi mamá canceló el vestido de novia de Nicola a última hora”: Brooklyn Beckham rompe el silencio

Brooklyn Beckham habló públicamente por primera vez sobre el distanciamiento con sus padres, David y Victoria Beckham, y lo hizo de forma directa y sin precedentes. A través de una serie de historias en Instagram, reveló los motivos que lo llevaron a cortar relación con su familia, asegurando que durante años guardó silencio para proteger su vida privada.

He estado en silencio durante años e hice todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. No me dejaron otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre algunas de las mentiras que se han publicado. Brooklyn Beckham.

Explicó que decidió hablar después de que, según él, sus padres y su equipo continuaran filtrando versiones a la prensa. Brooklyn fue claro al afirmar que no busca una reconciliación en este momento. También aseguró que durante toda su vida sus padres controlaron la narrativa pública sobre la familia, priorizando la imagen y la exposición mediática por encima de los vínculos personales.

No quiero reconciliarme con mi familia. No estoy siendo controlado. Por primera vez en mi vida estoy defendiendo quién soy. Brooklyn Beckham.

¿Todo es acerca de las apariencias?

Mis padres han intentado de forma constante arruinar mi relación desde antes de mi boda, y eso no se ha detenido. Mi mamá canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento, a pesar de lo emocionada que estaba por usar su diseño, obligándola a encontrar de manera urgente un nuevo vestido. Semanas antes de nuestro gran día, mis padres me presionaron repetidamente e intentaron sobornarme para que renunciara a los derechos sobre mi apellido, algo que me habría afectado a mí, a mi esposa y a nuestros futuros hijos. Insistían en que firmara antes de la fecha de la boda, porque de ese modo se iniciarían los términos del acuerdo. Brooklyn Beckham.

El testimonio se vuelve aún más fuerte cuando habla del día de su boda. Brooklyn afirmó que la noche anterior,Además, reveló un episodio que: su madre interrumpió el primer baile que había planeado con su esposa.

El plan para separarlos

Brooklyn también denunció que su esposa ha sido constantemente víctima de faltas de respeto, desde la invitación de mujeres de su pasado para incomodarlos, hasta el rechazo abierto a compartir tiempo familiar si Nicola estaba presente. Incluso mencionó un episodio reciente en Londres, donde viajaron para celebrar el cumpleaños de David Beckham y fueron ignorados durante días, con la condición final de que Nicola no asistiera.

¿Su esposa lo controla?

En su mensaje final, Brooklyn desmintió la narrativa de que su esposa lo controla. Reveló que desde que se alejó de su familia, su ansiedad —con la que creció— ha desaparecido y que hoy vive en paz.

Eso está completamente al revés. He sido controlado por mis padres la mayor parte de mi vida. Me despierto agradecido por la vida que elegí. Brooklyn Beckham.

El cierre fue claro y contundente: Brooklyn y Nicola no quieren una vida definida por la imagen, la prensa o la manipulación mediática.

Solo queremos paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia. Brooklyn Bleckham.

La publicación de Brooklyn Beckham marca un punto de quiebre definitivo en la narrativa pública de una de las familias más mediáticas del mundo. Por primera vez, el hijo mayor de David y Victoria Beckham decide tomar la palabra para explicar, desde su propia voz, los motivos detrás de un distanciamiento que durante años fue objeto de especulación.