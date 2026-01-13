Suscríbete
Entretenimiento

¿Nicola Peltz borró a los Beckham de Instagram? El gesto que reaviva los rumores de tensión familiar

Cuando las fotos desaparecen, las preguntas se multiplican y el pasado sale a la luz

Enero 13, 2026 • 
Tania Franco
nicola peltz victoria beckham

Getty Images.

Las redes sociales de Nicola Peltz encendieron las alarmas entre fans y medios luego de que desaparecieran todas las publicaciones en las que aparecía junto a David, Victoria y otros miembros de la familia Beckham. Lo curioso es que, mientras el feed de Nicola ya no muestra rastro de su familia política, Brooklyn aún conserva algunas imágenes con sus padres y hermanos.

¿Nicola Peltz borró a los Beckham de Instagram? El gesto que reaviva los rumores de tensión familiar

Instagram.

Un historial de amistades que se enfrían

Otro punto que los seguidores no han dejado pasar es que Brooklyn se ha ido alejando con los años de varios amigos de la infancia y de su antiguo círculo social, incluyendo hijos de otras familias famosas con quienes solía aparecer constantemente. Hoy, su entorno público parece girar principalmente alrededor de la familia y las amistades de Nicola, lo que ha llevado a algunos a preguntarse si el aislamiento social también forma parte del conflicto.

Brooklyn Beckham, Nicola Peltz y Selena Gomez

Instagram.

¿Repetición de patrones o simple coincidencia?

Algunos fans más atentos también recuerdan que en relaciones anteriores de Nicola ocurrió algo similar. Como en su relación con Anwar Hadid, hermano de Gigi y Bella, donde al principio hubo cercanía intensa con nuevas familias, seguida de un distanciamiento que, con el tiempo, se diluyó tras las rupturas.

Nicola Peltz y Anwar Hadid

CelebMafia.

En una era donde cada movimiento digital se analiza al milímetro, borrar fotos no es un acto neutro. Sea una decisión emocional, estratégica o simplemente estética, el resultado es el mismo: vuelve a poner el foco sobre una relación familiar que muchos creían que se estaba arreglando en silencio.

Brooklyn y Victoria Beckham

Instagram.

Por ahora, ni Nicola ni Brooklyn han dado declaraciones directas, y la familia Beckham tampoco ha respondido públicamente. Así que, mientras no haya versiones oficiales, todo queda en el terreno de la especulación… pero una cosa es segura: cuando las fotos se van, los rumores llegan.

victoria beckham Nicola Peltz Brooklyn Beckham
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Golden Globes 2026: los 5 momentos más impactantes de la noche
Entretenimiento
Golden Globes 2026: los 5 momentos más impactantes de la noche
Enero 12, 2026
 · 
Tania Franco
hailey justin bieber
Entretenimiento
Hailey Bieber rechaza que exista maltrato en su matrimonio con Justin Bieber
Enero 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Alejandro Fernandez
Entretenimiento
Alejandro Fernández fue hospitalizado y operado de emergencia
Enero 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2026-01-12 at 2.05.21 PM.jpeg
Entretenimiento
Owen Cooper hace historia al ganar un Globo de Oro a sus 16 años
Enero 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
El momento viral de Leonardo DiCaprio y la broma de la edad de sus parejas en los Golden Globes 2026
Entretenimiento
El momento viral de Leonardo DiCaprio y la broma de la edad de sus parejas en los Golden Globes 2026
Un comentario en tono de comedia pasó de elogio a broma personal y terminó con una rápida disculpa en plena gala
Enero 11, 2026
 · 
Tania Franco
kendall jenner devin booker
Entretenimiento
Kendall Jenner aclara los rumores sobre su orientación sexual
La modelo abordó las especulaciones sobre su sexualidad en el podcast In Your Deams con Owen Thiele
Enero 10, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¡Reencuentro Disney en los Golden Globes 2026! Selena Gomez, Nick Jonas y Miley Cyrus reviven la nostalgia
Entretenimiento
¡Reencuentro Disney en los Golden Globes 2026! Selena Gomez, Nick Jonas y Miley Cyrus reviven la nostalgia
Aunque Nick Jonas no se acercó, las exestrellas de Disney se tomaron un momento para posar juntas y encender las redes
Enero 11, 2026
 · 
Tania Franco
Verónica Castro celebra 51 años de trayectoria
Entretenimiento
Verónica Castro celebra 51 años de trayectoria
Mayo 22, 2018
 · 
Alejandra Morón