¿Nicola Peltz borró a los Beckham de Instagram? El gesto que reaviva los rumores de tensión familiar

Las redes sociales de Nicola Peltz encendieron las alarmas entre fans y medios luego de que desaparecieran todas las publicaciones en las que aparecía junto a David, Victoria y otros miembros de la familia Beckham. Lo curioso es que, mientras el feed de Nicola ya no muestra rastro de su familia política, Brooklyn aún conserva algunas imágenes con sus padres y hermanos.

Un historial de amistades que se enfrían

Otro punto que los seguidores no han dejado pasar es que Brooklyn se ha ido alejando con los años de varios amigos de la infancia y de su antiguo círculo social, incluyendo hijos de otras familias famosas con quienes solía aparecer constantemente. Hoy, su entorno público parece girar principalmente alrededor de la familia y las amistades de Nicola, lo que ha llevado a algunos a preguntarse si el aislamiento social también forma parte del conflicto.

¿Repetición de patrones o simple coincidencia?

Algunos fans más atentos también recuerdan que en relaciones anteriores de Nicola ocurrió algo similar. Como en su relación con Anwar Hadid, hermano de Gigi y Bella, donde al principio hubo cercanía intensa con nuevas familias, seguida de un distanciamiento que, con el tiempo, se diluyó tras las rupturas.

En una era donde cada movimiento digital se analiza al milímetro, borrar fotos no es un acto neutro. Sea una decisión emocional, estratégica o simplemente estética, el resultado es el mismo: vuelve a poner el foco sobre una relación familiar que muchos creían que se estaba arreglando en silencio.

Por ahora, ni Nicola ni Brooklyn han dado declaraciones directas, y la familia Beckham tampoco ha respondido públicamente. Así que, mientras no haya versiones oficiales, todo queda en el terreno de la especulación… pero una cosa es segura: cuando las fotos se van, los rumores llegan.