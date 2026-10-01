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¿Quién es Min Ah? La actriz surcoreana que habría conquistado a Jim Carrey y se casó con él en secreto

Jim Carrey se casó en secreto con su novia, Min Ah, 32 años menor que él, en una íntima ceremonia celebrada en Los Ángeles.

Octubre 01, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Quién es Min Ah? La actriz surcoreana que habría conquistado a Jim Carrey y se casó con él en secreto

¿Quién es Min Ah? La actriz surcoreana que habría conquistado a Jim Carrey y se casó con él en secreto

Getty Images

Jim Carrey apuesta de nuevo por el amor y ha sorprendido a Hollywood con una boda secreta, el actor de 64 años, se casó en una ceremonia privada en Los Ángeles con su pareja de 33 años, Min Ah, con quien ha mantenido una relación de varios años, alejada de los reflectores.

La noticia, que ha sido confirmada por varios medios como la revista People y TMZ, llega después de que los actores hicieran público su romance en los Premios César en París, donde Carrey recibió un reconocimiento honorífico.

Gracias a mi sublime compañera, Min Ah”, dijo en francés durante su discurso de agradecimiento. “Te quiero, Min Ah”.

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¿Quién es Min Ah, la actriz surcoreana que se casó con Jim Carrey?

También conocida como Minzi, Min Ah es una artista y actriz surcoreana que radica en Los Ángeles; sin embargo, a diferencia de Jim Carrey, ella ha mantenido un perfil mucho más discreto, por lo que existe muy poca información sobre su vida personal y profesional.

De acuerdo con algunos reportes recientes, el trabajo de Min Ah está relacionado con la actuación, el arte y proyectos independientes que están enfocados en el arte digital y los performance.

¿Quién es Min Ah? La actriz surcoreana que habría conquistado a Jim Carrey y se casó con él en secreto

¿Quién es Min Ah? La actriz surcoreana que habría conquistado a Jim Carrey y se casó con él en secreto

Francois Durand/Getty Images

Historia de amor de Min Ah y Jim Carrey

Aunque fueron vistos juntos desde 2022, Jim Carrey y Min Ah mantuvieron durante años un perfil bajo, y no fue sino hasta febrero de 2026 cuando hicieron su primera aparición pública como pareja durante los Premios César, celebrados en París.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención sobre su relación, es la diferencia de edad que hay entre ellos, pues mientras el actor tiene 64, ella tiene 33, por lo que existe una diferencia de aproximadamente 32 años.

Sin embargo, más allá de la diferencia de edad, ambos parecen compartir una sensibilidad artística, Min Ahn practica varias disciplinas del arte, mientras que Carrey es conocido por su afición a la pintura y por haber desarrollado una faceta artística lejos de Hollywood.

Carrey ya estuvo casado anteriormente con su compañera de reparto en Dumb and Dumber, Lauren Holly, entre 1996 y 1997, y antes de esa relación, el actor estuvo casado con Melissa Womer, con quien tuvo a su hija Jane, de 1987 a 1995.

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