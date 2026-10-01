El labial de Dakota Johnson que resalta los ojos verdes y avellana en otoño

Con la llegada del otoño, el reflejo habitual en el neceser de belleza suele ser acudir a los labiales oscuros, mates y de gran cobertura. Sin embargo, Dakota Johnson ha vuelto a redefinir las reglas del maquillaje de temporada demostrando que la verdadera sofisticación reside en la ligereza y el contraste cromático inteligente.
Durante sus más recientes apariciones, la protagonista de Madame Web y referente indiscutible del lujo relajado ha dejado de lado los tonos vino pesados para adoptar una alternativa mucho más fresca y rejuvenecedora: labios en tono rojo cereza jugosa y en tono ciruela berry de acabado satinado o jugoso, una elección estudiada que no solo embellece los labios, sino que logra potenciar la intensidad de las miradas claras.
La ciencia del color: Por qué el berry frío enciende los ojos claros
En la colorimetría cosmética, la magia de este look se explica a través de la teoría de los colores complementarios. Al aplicar un labial con pigmentos ciruela o baya que contengan subtonos fríos (azulados o violáceos), se crea un contraste directo con los matices cálidos, dorados o verdosos del iris.
Ojos verdes y avellana: El matiz púrpura suavizado del ciruela hace que el pigmento verde de la mirada resalte con mayor fuerza sin necesidad de recargar los párpados con sombras oscuras.
Ojos azules o grises: Apoyar los labios en un tono fruta del bosque frío aporta una claridad inmediata al globo ocular, descansando la mirada y neutralizando zonas de cansancio.
Cómo recrear el look well-aging de Dakota Johnson en 3 pasos
Para lograr el acabado chic y desenfadado que caracteriza a la actriz a sus 36 años, la técnica de aplicación es tan importante como la elección del producto:
1. Texturas sheer o bálsamos con color: En lugar de barras de labios de alta opacidad, opta por fórmulas hidratantes con aceites botánicos o ácido hialurónico. Esto aporta color de manera translúcida sin marcar las líneas de expresión de los labios.
2. Aplicación a pequeños toques (blotted lip): Presiona el labial suavemente en el centro de la boca y difumina hacia los bordes con la yema del dedo anular para conseguir un efecto “boca mordida” natural y sin bordes rígidos
3. Piel glow y mirada despejada: Combina los labios ciruela con una piel muy luminosa, cejas peinadas hacia arriba y apenas una capa fina de máscara de pestañas. Al mantener el resto del rostro neutro, los labios y los ojos comparten el protagonismo sin saturar el conjunto.