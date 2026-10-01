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El labial de Dakota Johnson que resalta los ojos verdes y avellana en otoño

La actriz y referente del estilo ‘boho-chic’ propone abandonar los borgoñas densos y apostar por un matiz ciruela translúcido con subtono frío que despierta la mirada al instante.

Octubre 01, 2026 • 
Marjorie Daphnis
Dakota Johnson

El tono rojo en los labios ayuda a potenciar la intensidad de las miradas claras.

Getty Images

Con la llegada del otoño, el reflejo habitual en el neceser de belleza suele ser acudir a los labiales oscuros, mates y de gran cobertura. Sin embargo, Dakota Johnson ha vuelto a redefinir las reglas del maquillaje de temporada demostrando que la verdadera sofisticación reside en la ligereza y el contraste cromático inteligente.

Durante sus más recientes apariciones, la protagonista de Madame Web y referente indiscutible del lujo relajado ha dejado de lado los tonos vino pesados para adoptar una alternativa mucho más fresca y rejuvenecedora: labios en tono rojo cereza jugosa y en tono ciruela berry de acabado satinado o jugoso, una elección estudiada que no solo embellece los labios, sino que logra potenciar la intensidad de las miradas claras.

Dakota Johnson

Dakota Johnson con labios en tono cereza, que contrastan con su atuendo claro. Una forma elegante para resaltar su estilismo.

Getty Images

La ciencia del color: Por qué el berry frío enciende los ojos claros

En la colorimetría cosmética, la magia de este look se explica a través de la teoría de los colores complementarios. Al aplicar un labial con pigmentos ciruela o baya que contengan subtonos fríos (azulados o violáceos), se crea un contraste directo con los matices cálidos, dorados o verdosos del iris.

Ojos verdes y avellana: El matiz púrpura suavizado del ciruela hace que el pigmento verde de la mirada resalte con mayor fuerza sin necesidad de recargar los párpados con sombras oscuras.

Ojos azules o grises: Apoyar los labios en un tono fruta del bosque frío aporta una claridad inmediata al globo ocular, descansando la mirada y neutralizando zonas de cansancio.

Dakota Johnson

Dakota Johnson con labios en tono frío para resaltar la mirada.

Getty Images

Cómo recrear el look well-aging de Dakota Johnson en 3 pasos

Para lograr el acabado chic y desenfadado que caracteriza a la actriz a sus 36 años, la técnica de aplicación es tan importante como la elección del producto:

1. Texturas sheer o bálsamos con color: En lugar de barras de labios de alta opacidad, opta por fórmulas hidratantes con aceites botánicos o ácido hialurónico. Esto aporta color de manera translúcida sin marcar las líneas de expresión de los labios.

2. Aplicación a pequeños toques (blotted lip): Presiona el labial suavemente en el centro de la boca y difumina hacia los bordes con la yema del dedo anular para conseguir un efecto “boca mordida” natural y sin bordes rígidos

3. Piel glow y mirada despejada: Combina los labios ciruela con una piel muy luminosa, cejas peinadas hacia arriba y apenas una capa fina de máscara de pestañas. Al mantener el resto del rostro neutro, los labios y los ojos comparten el protagonismo sin saturar el conjunto.

Dakota Johnson maquillaje labios
Marjorie Daphnis
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