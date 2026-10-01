Ben Affleck habla por primera vez del impacto que dejó en él la muerte de sus padres

Durante 2026, Ben Affleck ha tenido que enfrentarse a dos pérdidas significativas, el actor perdió a sus padres Timothy y Chris Anne Affleck con tan solo dos meses de diferencia, y por primera vez, el actor de 54 años habló del duelo que sufrió.

El ganador del Oscar reconoció que enfrentarse a la pérdida de ambos padres, lo llevó mentalmente a revivir su infancia, lo que le permitió ver desde otra perspectiva la historia de su familia.

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Ben Affleck reflexiona sobre el duelo que vivió tras la muerte de sus padres Timothy y Chris Anne Affleck

Durante una conversación con Kerry Washington para el podcast Street You Grew Up On, Affleck reveló que sus padres fallecieron en abril y junio de este año, y durante el duelo pudo comprender partes de su infancia e incluso reflexionar sobre el vínculo con su madre.

“Me ha hecho empezar a pensar en mi propia infancia de formas que han sido un poco diferentes”, dijo Ben. “Desde luego, he aprendido a apreciar aún más profundamente a mi madre y a valorar y ver lo que hizo, el sacrificio y compromiso que hizo y lo completo que fue”.

Tras la muerte de su madre, Ben encontró cartas que ella había escrito durante su juventud, lo que le permitió conocer una faceta de ella que existió antes de que él y su hermano Casey nacieran.

“Esto suena a locura, pero fue muy raro para mí leer estas cartas”, dijo.

Las cartas revelaron a Ben una faceta desconocida de su madre: una joven con grandes sueños y ambiciones, interesada en ser trabajadora social o profesora y participar en protestas por los derechos civiles.

“Fue realmente fascinante”, dijo. “Pero, por supuesto, lo que me llamó la atención fue que esto no tiene nada que ver conmigo. Es decir, ella tuvo una vida plena antes que yo. Esta mujer tuvo toda su vida durante 30 años que no tuvo nada que ver conmigo”.

Ben Affleck reconoce el sacrificio de su madre y lo orgulloso que se siente de ella Getty Images

Ben Affleck reconoce el sacrificio de su madre y lo orgulloso que se siente de ella

Para Affleck, este descubrimiento también lo llevó a reflexionar sobre el egocentrismo propio de la infancia y sobre cómo su madre dejó de lado parte de sus propios sueños para priorizar a sus dos hijos.

“Es el solipsismo de ser un niño amado, probablemente de la manera correcta. Sabía que mi madre me quería pasara lo que pasara”, recordó.

Con el paso de los años, el actor pudo comprender mejor cuánto había sacrificado su madre y el esfuerzo que hizo para que él y su hermano Casey tuvieran una vida estable y segura.

“Era guapísima, inteligente, reflexiva y apasionada. Simplemente pensé: ‘Esta mujer es increíble y podría hacer cualquier cosa’”, expresó.

Chris trabajó como profesora en una escuela pública, donde llegó a dar clases a alumnos de quinto y sexto grado, y de acuerdo con Ben, aunque su jornada terminaba alrededor de las 14:30 horas, con frecuencia no regresaba a casa hasta las 17:30 o 18:00, ya que solía quedarse más tiempo para terminar su trabajo.

“Trabajó muy duro y, al llegar a casa, se encargaba de todo”, recordó Ben. “Y ahí estaba yo, probablemente siendo un dolor de cabeza, quejándome por cualquier cosa. Ya sabes, mi hermano y yo no éramos precisamente fáciles de controlar”.