Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Ben Affleck habla por primera vez del impacto que dejó en él la muerte de sus padres

Ben Affleck perdió a sus padres Timothy y Chris Anne Affleck con apenas dos meses de diferencia y confesó que el duelo lo llevó a mirar su infancia de una manera distinta.

Octubre 01, 2026 • 
Melisa Velázquez
Ben Affleck reflexiona sobre el duelo que vivió tras la muerte de sus padres Timothy y Chris Anne Affleck

Ben Affleck reflexiona sobre el duelo que vivió tras la muerte de sus padres Timothy y Chris Anne Affleck

Getty Images

Durante 2026, Ben Affleck ha tenido que enfrentarse a dos pérdidas significativas, el actor perdió a sus padres Timothy y Chris Anne Affleck con tan solo dos meses de diferencia, y por primera vez, el actor de 54 años habló del duelo que sufrió.

El ganador del Oscar reconoció que enfrentarse a la pérdida de ambos padres, lo llevó mentalmente a revivir su infancia, lo que le permitió ver desde otra perspectiva la historia de su familia.

Te podría interesar: Él es Indiana Affleck, el guapo sobrino de Ben Affleck que conquistó Venecia

Ben Affleck reflexiona sobre el duelo que vivió tras la muerte de sus padres Timothy y Chris Anne Affleck

Durante una conversación con Kerry Washington para el podcast Street You Grew Up On, Affleck reveló que sus padres fallecieron en abril y junio de este año, y durante el duelo pudo comprender partes de su infancia e incluso reflexionar sobre el vínculo con su madre.

Me ha hecho empezar a pensar en mi propia infancia de formas que han sido un poco diferentes”, dijo Ben. “Desde luego, he aprendido a apreciar aún más profundamente a mi madre y a valorar y ver lo que hizo, el sacrificio y compromiso que hizo y lo completo que fue”.

Tras la muerte de su madre, Ben encontró cartas que ella había escrito durante su juventud, lo que le permitió conocer una faceta de ella que existió antes de que él y su hermano Casey nacieran.

Esto suena a locura, pero fue muy raro para mí leer estas cartas”, dijo.

Las cartas revelaron a Ben una faceta desconocida de su madre: una joven con grandes sueños y ambiciones, interesada en ser trabajadora social o profesora y participar en protestas por los derechos civiles.

Fue realmente fascinante”, dijo. “Pero, por supuesto, lo que me llamó la atención fue que esto no tiene nada que ver conmigo. Es decir, ella tuvo una vida plena antes que yo. Esta mujer tuvo toda su vida durante 30 años que no tuvo nada que ver conmigo”.

Muere Chris Anne, la mamá de Ben Affleck, a los 83 años tras cumplir su último deseo

Ben Affleck reconoce el sacrificio de su madre y lo orgulloso que se siente de ella

Getty Images

Ben Affleck reconoce el sacrificio de su madre y lo orgulloso que se siente de ella

Para Affleck, este descubrimiento también lo llevó a reflexionar sobre el egocentrismo propio de la infancia y sobre cómo su madre dejó de lado parte de sus propios sueños para priorizar a sus dos hijos.

Es el solipsismo de ser un niño amado, probablemente de la manera correcta. Sabía que mi madre me quería pasara lo que pasara”, recordó.

Con el paso de los años, el actor pudo comprender mejor cuánto había sacrificado su madre y el esfuerzo que hizo para que él y su hermano Casey tuvieran una vida estable y segura.

Era guapísima, inteligente, reflexiva y apasionada. Simplemente pensé: ‘Esta mujer es increíble y podría hacer cualquier cosa’”, expresó.

Chris trabajó como profesora en una escuela pública, donde llegó a dar clases a alumnos de quinto y sexto grado, y de acuerdo con Ben, aunque su jornada terminaba alrededor de las 14:30 horas, con frecuencia no regresaba a casa hasta las 17:30 o 18:00, ya que solía quedarse más tiempo para terminar su trabajo.

Trabajó muy duro y, al llegar a casa, se encargaba de todo”, recordó Ben. “Y ahí estaba yo, probablemente siendo un dolor de cabeza, quejándome por cualquier cosa. Ya sabes, mi hermano y yo no éramos precisamente fáciles de controlar”.

Ben Affleck vive un emotivo momento tras la muerte de su madre en un programa de televisión
Entretenimiento
Ben Affleck vive un emotivo momento tras la muerte de su madre en un programa de televisión
Ben Affleck se emocionó hasta las lágrimas en un programa de televisión al ganar un millón de dólares tras darse a conocer la muerte de su madre.
Julio 30, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Entretenimiento
Muere Chris Anne, la mamá de Ben Affleck, a los 83 años tras cumplir su último deseo
Julio 24, 2026
Entretenimiento
Matt Damon y Ben Affleck recrean su icónica foto de 1997 y despiertan la nostalgia en Hollywood
Enero 16, 2026
Entretenimiento
Ben Affleck habla por primera vez de su paso por rehabilitación
Octubre 05, 2018

Ben Affleck
Melisa Velázquez
Relacionadas
¿Quién es Min Ah? La actriz surcoreana que habría conquistado a Jim Carrey y se casó con él en secreto
Entretenimiento
¿Quién es Min Ah? La actriz surcoreana que habría conquistado a Jim Carrey y se casó con él en secreto
Octubre 01, 2026
 · 
Melisa Velázquez
La familia Beckham coincide en París por primera vez en meses: ¿hubo reencuentro entre Brooklyn y sus padres?
Entretenimiento
La familia Beckham coincide en París por primera vez en meses: ¿hubo reencuentro entre Brooklyn y sus padres?
Octubre 01, 2026
 · 
Tania Franco
Sydney Sweeney podría convertirse en Britney Spears en su esperada película biográfica
Entretenimiento
Sydney Sweeney podría convertirse en Britney Spears en su esperada película biográfica
Septiembre 30, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Revelan detalles del funeral que Cindy Crawford y Rande Gerber preparan para despedir a su hijo Presley
Entretenimiento
Revelan detalles del funeral que Cindy Crawford y Rande Gerber preparan para despedir a su hijo Presley
Septiembre 30, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿Quién es Gibrán Zavala Othón? El guapo sobrino de Yahir que ganó miles de seguidores en una noche
Entretenimiento
¿Quién es Gibrán Zavala Othón? El guapo sobrino de Yahir que ganó miles de seguidores en una noche
El modelo y entrenador originario de Hermosillo duplicó prácticamente sus seguidores en Instagram después de aparecer en el reality.
Septiembre 30, 2026
 · 
Tania Franco
stephanie-cayo-alejandro-sanz
Entretenimiento
Todo sobre los 4 hijos de Alejandro Sanz y quiénes son sus madres
Alejandro Sanz no solo ha construido una de las carreras más exitosas de la música en español; también es el orgulloso padre de cuatro hijos: Manuela, Alexander, Dylan y Alma.
Agosto 16, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿De qué trata y cuándo estrena Verity? La última película de Anne Hathaway antes de su retiro indefinido
Entretenimiento
¿De qué trata y cuándo estrena Verity? La nueva película de Anne Hathaway y Dakota Johnson
La actriz cierra un intenso 2026 con este thriller psicológico basado en el bestseller de Colleen Hoover que protagoniza junto a Dakota Johnson y Josh Hartnett.
Septiembre 30, 2026
 · 
Tania Franco
Quién es Wladimir Klitschko, el papá de la hija de Hayden Panettiere que busca manejar la millonaria herencia de la actriz
Entretenimiento
Quién es Wladimir Klitschko, el papá de la hija de Hayden Panettiere que busca manejar la millonaria herencia de la actriz
Wladimir Klitschko, solicitó ser nombrado tutor temporal de la herencia de Hayden Panettiere, en representación de su hija Kaya, de 11 años.
Septiembre 29, 2026
 · 
Melisa Velázquez