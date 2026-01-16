Matt Damon y Ben Affleck recrean su icónica foto de 1997 y despiertan la nostalgia en Hollywood

Matt Damon y Ben Affleck volvieron a captar la atención del público tras recrear una fotografía tomada en 1997, una imagen que se convirtió en símbolo de una generación y del inicio de una de las amistades más sólidas de Hollywood. La nueva versión, compartida recientemente, muestra a ambos actores en una pose similar a la original, despertando una ola de nostalgia entre fans que crecieron viendo su ascenso en la industria.

La recreación llega en un momento en el que la nostalgia se ha convertido en una tendencia dominante dentro del entretenimiento, con el público buscando referentes emocionales del pasado. En 1997, Damon y Affleck eran jóvenes promesas que comenzaban a abrirse paso tras el éxito de “Good Will Hunting"; hoy, décadas después, regresan a esa imagen desde la madurez, el reconocimiento y una trayectoria consolidada.

Más allá del guiño al pasado, la fotografía funciona como una confirmación de que la complicidad entre ambos actores permanece intacta, pese a los cambios personales y profesionales que han atravesado. Su amistad, una de las más duraderas de la industria, se ha convertido en un relato recurrente que conecta distintas etapas de Hollywood.