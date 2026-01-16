Suscríbete
Entretenimiento

Matt Damon y Ben Affleck recrean su icónica foto de 1997 y despiertan la nostalgia en Hollywood

Los actores reviven una imagen que marcó una era y confirman que su amistad sigue intacta casi tres décadas después

Enero 16, 2026 • 
Tania Franco
Matt Damon y Ben Affleck recrean su icónica foto de 1997 y despiertan la nostalgia en Hollywood

Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images

Matt Damon y Ben Affleck volvieron a captar la atención del público tras recrear una fotografía tomada en 1997, una imagen que se convirtió en símbolo de una generación y del inicio de una de las amistades más sólidas de Hollywood. La nueva versión, compartida recientemente, muestra a ambos actores en una pose similar a la original, despertando una ola de nostalgia entre fans que crecieron viendo su ascenso en la industria.

La recreación llega en un momento en el que la nostalgia se ha convertido en una tendencia dominante dentro del entretenimiento, con el público buscando referentes emocionales del pasado. En 1997, Damon y Affleck eran jóvenes promesas que comenzaban a abrirse paso tras el éxito de “Good Will Hunting"; hoy, décadas después, regresan a esa imagen desde la madurez, el reconocimiento y una trayectoria consolidada.

Más allá del guiño al pasado, la fotografía funciona como una confirmación de que la complicidad entre ambos actores permanece intacta, pese a los cambios personales y profesionales que han atravesado. Su amistad, una de las más duraderas de la industria, se ha convertido en un relato recurrente que conecta distintas etapas de Hollywood.

Ben Affleck Matt Damon
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
martha-higareda-anecdotas-virales.jpg
Entretenimiento
Martha Higareda habla de los duros momentos que vivió con una de sus bebés
Enero 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
alex-fernandez-hija-mia-operacion.jpeg
Entretenimiento
Hospitalizan a la hija de Alex Fernández por problemas de salud
Enero 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
belinda-operacion-rodilla.jpg
Entretenimiento
La razón por la que Belinda se va de México
Enero 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
harry styles
Entretenimiento
Harry Styles rompe el silencio y anuncia nuevo disco
Enero 15, 2026
 · 
Tania Franco
andrea-legarreta-nuevo-novio.jpeg
Entretenimiento
Andrea Legarreta estrena nuevo romance y así reacciona Erik Rubín
La conductora confirmó que se está dando una nueva oportunidad en el amor con el influencer Luis Carlos Origel de 41 años, quien ya era su amigo desde hace tiempo
Enero 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
jacob-elordi-margot-robbie.jpeg
Entretenimiento
¡Estrenos de cine 2026! Las películas más esperadas del año
Secuelas icónicas, adaptaciones literarias y grandes apuestas que prometen llevarnos de regreso al cine
Enero 14, 2026
 · 
Tania Franco
andre-legarreta-luis-carlos-origel-1200x675.jpg
Entretenimiento
Quién es Luis Carlos, el sobrino que Pepillo Origel que despertó los rumores de un romance con Andrea Legarreta
La pareja fue vista durante un concierto de Alejandro Fernández con lo que comenzaron las especulaciones
Noviembre 01, 2024
 · 
Laura Reyes
rosalia-tipografia-instagram.jpg
Entretenimiento
Rosalía y Loli Bahía son captadas juntas tomadas de la mano en París
La cantante y la modelo se dejaron ver muy felices juntas
Enero 14, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez