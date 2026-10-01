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¿Llegará a México? Todo sobre la nueva colección de John Galliano para Zara

El icónico diseñador regresa a la moda con una colaboración de dos años que reinterpreta los archivos de Zara. Las prendas, los precios y todos los detalles de su primera entrega, lanzada este 1 de octubre de 2026.

Octubre 01, 2026 • 
Tania Franco
¿Llegará a México? Todo sobre la nueva colección de John Galliano para Zara

¿Llegará a México? Todo sobre la nueva colección de John Galliano para Zara

IG: @ZARA

John Galliano vuelve a sorprender a la industria de la moda. Tras su salida de Maison Margiela en 2024, el diseñador británico presenta Re Vol. 1, su primera colección para Zara, en la que transforma prendas cotidianas mediante técnicas propias de la alta costura y recupera algunas de las referencias más emblemáticas de su carrera.

La colaboración, que tendrá una duración de dos años, comenzó este 1 de octubre con una propuesta que combina teatralidad, deconstrucción y siluetas históricas.

¿Llegará a México? Todo sobre la nueva colección de John Galliano para Zara

¿Llegará a México? Todo sobre la nueva colección de John Galliano para Zara

IG: @zara

¿Cómo es Re{form}, la colección que retomó prendas de archivo de Zara?

La propuesta parte de los archivos de Zara. Galliano reinterpretó camisas, abrigos, vestidos lenceros y otras prendas de temporadas anteriores, transformando sus cortes y proporciones para darles una nueva identidad.

Entre sus principales inspiraciones destaca Les Incroyables, la colección con la que se graduó de Central Saint Martins en 1984, inspirada en los personajes extravagantes de la Francia posterior a la Revolución. Esta referencia se refleja en abrigos de inspiración napoleónica, sastrería dramática, vestidos fluidos y accesorios de aire teatral

¿Cómo es Re{form}, la colección que retomó prendas de archivo de Zara?

¿Cómo es Re{form}, la colección que retomó prendas de archivo de Zara?

IG: @Zara

¿Cuánto cuesta y dónde comprar Zara x John Galliano?

La primera entrega de Re se lanzó el 1 de octubre de 2026, con precios publicados en Estados Unidos que van de 29.99 a 999.99 dólares, según W Magazine. La colección está disponible en la tienda online de Zara en los mercados participantes y en determinadas sucursales físicas.

¿Cuánto cuesta y dónde comprar Zara x John Galliano?

¿Cuánto cuesta y dónde comprar Zara x John Galliano?

IG: @zara

En México todavía no hay una fecha de lanzamiento confirmada, por lo que no se puede asegurar cuándo estarán disponibles las prendas en el país. La campaña de esta primera colección fue fotografiada por Steven Meisel y presenta el característico universo de Galliano.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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