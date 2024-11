Cher revela la pesadilla que vivió durante su matrimonio con Sonny Bono: del maltrato a querer quitarse la vida

Cher confesó que durante su matrimonio con Sonny Bono consideró saltar de un balcón para alejarse de él, reveló en su nuevo libro de memorias: ‘Cher: The Memoir, Part One’.

La cantante y actriz soltó varias bombas sobre su vida personal en su libro, el cual ya está disponible, incluyendo el control que Sonny Bono, su primer esposo, ejercía sobre cada aspecto de su vida en el apogeo de la fama de su programa ‘The Sonny and Cher Comedy Hour’, que se emitió en CBS de 1971 a 1974.

“Me sentí mareada por la soledad”, escribió la artista de 78 años sobre una noche de 1972 en la que consideró seriamente en quitarse la vida. “Vi lo fácil que sería dar un paso al vacío y simplemente desaparecer”.

Cher lanzó su libro con sus memorias Instagram @cher

Sonny Bono le hizo pasar un infierno a Cher

Cherilyn Sarkisian, nombre completo de la estrella, tenía apenas 16 años cuando conoció a Sonny Bono, quien en ese entonces tenía 27 años.

La intérprete de ‘Believe’ narró que el músico y productor era tan celoso que no la dejaba usar perfume ni asistir a ningún lugar sola, además, manejaba cada aspecto de su carrera y sus finanzas.

Con un programa de televisión exitoso y canciones que encabezaban las listas de popularidad como ‘I Got You Babe’, Cher ni siquiera podía tener su propia cuenta bancaria.

La explotación por parte de Sonny Bono estaba fuera de control, en octubre de 1972 la pareja, quien además tenía un niño pequeño, grabó dos episodios consecutivos de su programa de televisión y luego voló a Las Vegas para ofrecer dos conciertos por noche en el Sahara Hotel.

El peso de Cher cayó por debajo de los 50 kilos y cuando tenía 26 años entró cuando Sonny Bono estaba en una reunión de negocios y lo escuchó “discutiendo cuánto dinero habíamos ganado, así que le dije: ‘Oh, genial, vayamos a Europa’”, escribió la famosa.

“Sonny me miró con el ceño fruncido y me dijo: ¿por qué? No se puede ganar dinero en Europa”, añadió.

Cher pensó en quitarse la vida

Ella le dijo a Sonny Bono que quería tomarse unas vacaciones, pero él le respondió que había firmado un nuevo contrato para que “actuaran en Las Vegas todos los veranos durante Dios sabe cuántos años”.

“Derrotada” por la idea de que esa actuación la estaba dañando a ella y a su hijo, la cantante salió “descalza al balcón de nuestra suite y miró hacia abajo...

“Durante unos minutos de locura no podía imaginar otra opción. Lo hice cinco o seis veces, y cada vez pensaba en Chas (su hijo), en mi madre, en mi hermana, en todos y en cómo cosas como esta podían hacer que las personas que me admiraban sintieran que era una situación viable y volvía a entrar en la casa”.

Llegaron a un acuerdo, ella viviría con él durante la semana, seguirían trabajando juntos y tendría los fines de semana para ella sola en su casa en Malibú. A pesar de tener tremendo éxito, solo le permitieron recibir un sueldo de 5 mil dólares al mes.

Finalmente se divorciaron en 1975 y ella se casó con Gregg Allman ese mismo año, antes de separarse de él.

Sonny Bono pensó en matar a Cher

Cher le dijo a su entonces esposo, durante su estadía en Las Vegas en el Sahara Hotel en octubre de 1972, que quería acostarse con Bill, un guitarrista de la banda. Aunque en realidad no lo decía en serio, él no había escuchado sus súplicas anteriores para que la dejara ir.

“El silencio era ensordecedor. Entonces (Sonny) dijo: '¿Cuánto tiempo crees que necesitarás?’”.

“Dos horas”, respondió ella. Él se fue mientras que la cantante lloraba sobre el hombro de Bill.

Una mañana, mientras desayunaban, Sonny Bono la sorprendió diciéndole: “‘Sabes, después de que te fuiste con Bill esa noche en el Sahara, pensé seriamente en tirarte desde nuestro balcón’. Él se rió un poco y yo también. Fue una locura que me lo dijera”, escribió Cher.

“Continuó: ‘Pensé que me declararía loco como Spade Cooley y que me condenarían a siete años de cárcel antes de que me liberaran. Entonces conseguiría un contrato para publicar un libro y mi propio programa’”.

Sin embargo, la también actriz sorprendió a su exmarido con su confesión: “¡No habría habido necesidad de empujarme porque yo iba a saltar!”.

“No creo ni por un minuto que Sonny me hubiera empujado desde el balcón, pero estoy segura de que se le pasó por la cabeza y sabía que saltar también se me había pasado por la cabeza a mí. ¿Qué otra cosa podíamos hacer excepto reírnos?”, escribió la famosa.

Cher admite que se reunió con Bill, el guitarrista y descubrió que Sonny Bono se acostó con la novia de Bill como venganza, aunque realmente le fue infiel durante todo su matrimonio de 1964 a 1975.