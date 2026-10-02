Ashley Tisdale revela que pensó en divorciarse tras el nacimiento de su hija Jupiter, esta es la razón

Ashley Tisdale y Christopher French se casaron en 2014 y, con el paso de los años, construyeron una familia junto a sus dos hijas, Jupiter y Emerson; sin embargo, detrás de la imagen de una familia estable, la pareja también ha enfrentado momentos de tensión y etapas especialmente difíciles en su relación.

Una de las etapas más complicadas para Ashley, ocurrió tras el nacimiento de su hija Jupiter, en marzo de 2021, la actriz sufrió una terrible depresión posparto que no le fue diagnosticada hasta dos años después, y que puso en riesgo su matrimonio en varias ocasiones.

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Ashley Tisdale estuvo a punto de divorciarse de Christopher French en varias ocasiones

Ashley habló en el primer episodio del podcast Recovering, de su esposo Christopher, sobre la depresión posparto que enfrentó después del nacimiento de su hija mayor, Jupiter, la actriz reconoció que esta etapa afectó su bienestar emocional y también generó una fuerte tensión en su matrimonio.

“Te tocó lidiar con gran parte de todo eso y tuvimos momentos muy difíciles durante ese primer año”, admitió Tisdale en el podcast. “Intenté divorciarme de ti tantas veces. Pero tú mantuviste la calma, fuiste muy centrado y sabías que tenías que dejar que todo pasara”.

Ashley Tisdale reflexionó sobre la depresión posparto

Ashley explicó que se sentía lista para ser mamá, pero nunca se imaginó que llegaría a experimentar la depresión posparto, no supo lidiar con los síntomas porque además nadie la había diagnosticado adecuadamente.

“Estaba muy orgullosa de mí misma por haber aprendido a manejar la ansiedad. Pensaba: ‘Bueno, ahora estoy lista para tener un hijo porque siento que estoy emocionalmente preparada para hacerlo’”, recordó Tisdale. “Pero después me golpeó la depresión posparto, que es algo muy hormonal, y todas las herramientas que había aprendido y sabía cómo utilizar dejaron de funcionar”.

La actriz explicó que su ansiedad se intensificó mientras atravesaba la depresión posparto, una experiencia que describió como “muy intensa”.

“Recuerdo estar en un automóvil y estar a punto de sufrir un ataque de pánico simplemente por estar atrapada en el tráfico. Y, además, nadie lograba diagnosticar lo que me estaba pasando”, relató la actriz.

No fue sino hasta que Jupiter cumplió 2 años cuando su médico finalmente le diagnosticó depresión posparto: “Yo estaba como: ‘¿Qué? ¿Cómo no supiste que tenías que decírmelo?’. Pensé: ‘Vaya, qué locura’”, recordó Tisdale French.

Afortunadamente, la experiencia fue diferente tras el nacimiento de su segunda hija, Emerson, quien ahora tiene 2 años.

El apoyo de Christopher French a Ashley Tisdale durante la depresión Posparto

Antes del lanzamiento de su podcast, Christopher habló con la revista People sobre la conversación que mantuvo con su esposa Ashley y reconoció que fue “difícil” verla atravesar por ese proceso.

“Lo único que realmente podía hacer en ese momento era buscar formas de hacer que el día a día fuera un poco más llevadero para ella, de modo que tuviera el espacio y el tiempo necesarios para procesarlo y superarlo de la manera que pudiera”, recordó. “Yo lavaba los platos, limpiaba todos los biberones y, durante un tiempo, me hice cargo de las noches. Incluso me mudé a la habitación de invitados con el bebé para encargarme de las noches”.

“Pero realmente no sabía qué más podía hacer, aparte de estar presente para ella e intentar ser lo más paciente y amable posible durante ese periodo, y creo que eso es fundamental”, explicó French. “Para cualquiera que acompañe o apoye a una pareja que está atravesando una depresión posparto, es muy importante tratar de ser paciente, comprensivo y generoso incluso más allá de lo que uno cree que puede ser, y buscar también apoyo para uno mismo, de manera que pueda mantener esa paciencia durante todo el proceso”.