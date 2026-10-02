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Dakota Johnson se desmayó en brazos de Josh Hartnett durante el rodaje de Verity: ¿qué le pasó?

La actriz reveló que sufrió una infección renal mientras filmaba una escena con su compañero y tuvo que ser trasladada al hospital.

Octubre 02, 2026 • 
Tania Franco
Dakota Johnson se desmayó en brazos de Josh Hartnett durante el rodaje de Verity: ¿qué le pasó?

Dakota Johnson se desmayó en brazos de Josh Hartnett durante el rodaje de Verity: ¿qué le pasó?

Jeff Spicer/Jeff Spicer/Getty Images

Dakota Johnson sorprendió al revelar que se desmayó en pleno rodaje de Verity, la adaptación cinematográfica de la novela de Colleen Hoover que protagoniza junto a Anne Hathaway y Josh Hartnett. Durante su participación en Late Night with Seth Meyers, la actriz contó que perdió el conocimiento mientras grababa una escena con Hartnett, quien alcanzó a sostenerla antes de que cayera al suelo.

Dakota Johnson se desmayó en brazos de Josh Hartnett durante el rodaje de Verity: ¿qué le pasó?

Dakota Johnson se desmayó en brazos de Josh Hartnett durante el rodaje de Verity: ¿qué le pasó?

Mike Coppola/THR/Getty Images

¿Qué le pasó a Dakota Johnson durante el rodaje de Verity?

La actriz explicó que estaba enfrentando una infección renal sin saberlo. En medio de una escena particularmente seria, se desmayó repentinamente en los brazos de su compañero. “Me sostuvo y me acostó en el suelo”, recordó Dakota, quien confesó que, al recuperar el conocimiento, quiso continuar trabajando. Sin embargo, el equipo de producción decidió enviarla al hospital.

Dakota Johnson se desmayó en brazos de Josh Hartnett durante el rodaje de Verity: ¿qué le pasó?

Dakota Johnson se desmayó en brazos de Josh Hartnett durante el rodaje de Verity: ¿qué le pasó?

Mike Coppola/THR/Getty Images

¿De qué trata Verity, la nueva película de Dakota Johnson?

El thriller psicológico sigue a Lowen Ashleigh, una escritora contratada para terminar los libros de Verity Crawford, una exitosa autora que ha quedado incapacitada. Al instalarse en la casa familiar, Lowen descubre un manuscrito inquietante que podría revelar oscuros secretos sobre Verity y su esposo, Jeremy Crawford .

La anécdota de Dakota añade un inesperado episodio detrás de cámaras a una de las adaptaciones literarias más comentadas del año.

Anne Hathaway Dakota Johnson
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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