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El misterioso autorretrato de Frida Kahlo que terminó en la colección de George Lucas

Frida Kahlo dedicó un autorretrato a Leo Eloesser, uno de sus médicos y amigos más cercanos, y ahora la pintura forma parte de la colección de George Lucas.

Octubre 03, 2026 • 
Melisa Velázquez
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El misterioso autorretrato de Frida Kahlo que terminó en la colección de George Lucas

GETTY IMAGES

El pasado mes de septiembre se inauguró el Lucas Museum of Narrative Art, un museo fundado por el director de Star Wars, George Lucas, y su esposa Mellody Hobson, donde se reúnen importantes obras históricas, que incluye uno de los autorretratos más famosos de Frida Kahlo.

El famoso autorretrato de la pintora mexicana, fue realizado en 1940 con una dedicatoria muy especial para el doctor Leo Eloesser, que guarda una historia personal detrás de su mirada, su corona de flores y el collar de espinas que rodea su cuello.

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¿Quién fue el doctor Leo Eloesser y por qué Frida Kahlo le dedicó un autorretrato?

El destinatario del cuadro era Leo Eloesser, un cirujano especializado en tórax que ejercía en San Francisco y que trató a Kahlo durante años; sin embargo, su relación trascendió de lo médico y el médico se convirtió en uno de los amigos más cercanos de la artista.

Eloesser había conocido a Kahlo en 1930, cuando ella se encontraba en San Francisco junto a Diego Rivera, y con el tiempo, atendió algunos de los problemas físicos que marcaron la vida de la pintora y permaneció cercano a ella.

Kahlo realizó varias obras relacionadas con él, entre ellas un retrato del médico de 1931 y este autorretrato de 1940, donde aparece de frente, con una expresión serena y una corona de flores en el cabello.

Alrededor de su cuello lleva un collar de espinas que le provoca pequeñas gotas de sangre, un detalle que introduce nuevamente la idea del dolor físico, una constante en buena parte de su producción artística.

Los aretes que luce también tienen una historia particular: según información difundida sobre la pieza, fueron un regalo de Pablo Picasso.

¿Cómo terminó el autorretrato de Frida Kahlo en la colección de George Lucas?

La pintura pasó durante décadas por colecciones privadas hasta que el Lucas Museum of Narrative Art la adquirió en 2020, para formar parte de su colección de arte latinoamericano y ha sido considerada una de las piezas más destacadas del museo, al grado de que su exdirectora, Sandra Jackson-Dumont, la describió como la “Mona Lisa de México”.

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