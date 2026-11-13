Guillermo Ochoa cambió por una noche las canchas de futbol por uno de los escenarios más importantes de la música latina. El guardameta mexicano asistió a los Latin Grammy 2026, celebrados el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde no solo desfiló por la alfombra roja, sino que también tuvo una participación especial durante la ceremonia.

Con un traje oscuro y camisa azul claro, Memo Ochoa se sumó a las personalidades invitadas por la Academia Latina de la Grabación. Su aparición despertó curiosidad entre los espectadores, especialmente cuando subió al escenario acompañado de la actriz y presentadora puertorriqueña Roselyn Sánchez.

¿Qué hizo Memo Ochoa en los Latin Grammy 2026?

El futbolista mexicano fue uno de los presentadores invitados de la ceremonia y tuvo la responsabilidad de introducir un homenaje musical a José Alfredo Jiménez, uno de los compositores más importantes de la música mexicana. Durante su intervención junto a Roselyn Sánchez, Ochoa destacó la conexión entre la música y el futbol, dos expresiones capaces de despertar emociones y reunir a distintas generaciones.

Además, hizo referencia a “El rey”, una de sus canciones favoritas del repertorio de José Alfredo Jiménez, antes de dar paso al espectáculo dedicado al compositor. Su participación representó un encuentro entre el deporte y la música.

¿Por qué Memo Ochoa estuvo en los Latin Grammy 2026? El motivo detrás de su aparición Tommaso Boddi/Getty Images for The Latin Recording Academy

Memo Ochoa y Roselyn Sánchez presentan el homenaje a José Alfredo Jiménez

La aparición de Guillermo Ochoa formó parte de uno de los segmentos dedicados a la música mexicana. Junto a Roselyn Sánchez, el exguardameta presentó a los artistas encargados de rendir tributo a José Alfredo Jiménez por los 100 años de su nacimiento.

El homenaje reunió a distintas generaciones de intérpretes, quienes dieron una nueva interpretación a algunas de las composiciones más reconocidas del cantautor mexicano.

The Warning interpretó una versión rock de “Te solté la rienda”, mientras que Reik presentó “La media vuelta”. Sofía Reyes y Yami Safdie unieron sus voces para cantar “Si nos dejan”, y Camila Fernández interpretó “El rey”. El productor Édgar Barrera también formó parte del tributo.

Memo Ochoa presenta el homenaje a José Alfredo Jiménez en los Latin Grammy 2026 Monica Schipper/Getty Images for The Latin Recording Aacdemy

Reconocido por su trayectoria con la Selección Mexicana y clubes nacionales e internacionales, Memo Ochoa continúa explorando nuevas experiencias lejos de las canchas. Su debut en los Latin Grammy 2026 quedó marcado por un homenaje a José Alfredo Jiménez, en una ceremonia que reunió a figuras representativas de México, al frente de toda la industria musical de Latinoamérica.