¿Quién es Kimberly Powell? La historia detrás de la otra mujer vinculada a Jensen Huang

Durante años, Jensen Huang fue considerado una de las figuras más influyentes y respetadas de la industria tecnológica por ser cofundador de Nvidia; sin embargo, recientemente su nombre quedó envuelto en la polémica tras las revelaciones sobre sus presuntos vínculos sentimentales con Alice Huang, una supuesta espía china.

A esta controversia se sumaron informaciones sobre un supuesto romance con Kimberly Powell, vicepresidenta de Atención Médica de Nvidia, quien ahora acapara la atención mediática y genera interés por su trayectoria profesional.

La relación extramarital de Jensen Huang con Kimberly Powell, empleada de Nvidia

La investigación realizada por The New York Times, reveló el supuesto romance de Huang con Powell, vicepresidenta de Salud de Nvidia, un puesto que ocupa en la empresa desde hace varios años.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado su romance; sin embargo, el medio estadounidense ha señalado que su investigación contó con el testimonio de cinco exempleados de la compañía que lo confirman.

Por otra parte, cuando se le preguntó a Jensen sobre Powell, respondió de manera evasiva: “No creo que deba hablar conmigo directamente”. Y cortó.

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¿Quién es Kimberly Powell y cuál es su trayectoria profesional?

Kimberly Powell tiene 48 años y es graduada de la Universidad Northeastern en Massachusetts, donde estudió Ingeniería eléctrica. Comenzó su carrera en Planar System, una empresa dedicada a la fabricación de monitores para diagnóstico médico.

No fue hasta 2008 cuando Powell se incorporó a Nvidia, donde se encargaba en un principio de impulsar el uso de los chips de la empresa en equipos de imágenes médicas, después dirigió el área de educación superior en investigación y el programa Inception, que acompaña a otras compañías nuevas de IA.

¿Quién es Kimberly Powell y cuál es su trayectoria profesional? LinkedIn/@kpowell

Desde finales de 2017, Powell es vicepresidenta de Salud de Nvidia y dirige a nivel mundial las operaciones relacionadas con imágenes médicas, ciencias de la vida, desarrollo de medicamentos y análisis de datos sanitarios.

En 2025, la revista Fast Company la incluyó entre las 20 figuras más relevantes de la inteligencia artificial.