Revista
Síguenos en:
Personalidades

¿Quién es Kimberly Powell? La historia detrás de la otra mujer vinculada a Jensen Huang

Tras revelarse su presunto vínculo con Jensen Huang, Kimberly Powell acapara titulares por su trayectoria en Nvidia y la industria tecnológica.

Noviembre 13, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Quién es Kimberly Powell? La historia detrás de la otra mujer vinculada a Jensen Huang

¿Quién es Kimberly Powell? La historia detrás de la otra mujer vinculada a Jensen Huang

Getty Images

Durante años, Jensen Huang fue considerado una de las figuras más influyentes y respetadas de la industria tecnológica por ser cofundador de Nvidia; sin embargo, recientemente su nombre quedó envuelto en la polémica tras las revelaciones sobre sus presuntos vínculos sentimentales con Alice Huang, una supuesta espía china.

A esta controversia se sumaron informaciones sobre un supuesto romance con Kimberly Powell, vicepresidenta de Atención Médica de Nvidia, quien ahora acapara la atención mediática y genera interés por su trayectoria profesional.

La relación extramarital de Jensen Huang con Kimberly Powell, empleada de Nvidia

La investigación realizada por The New York Times, reveló el supuesto romance de Huang con Powell, vicepresidenta de Salud de Nvidia, un puesto que ocupa en la empresa desde hace varios años.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado su romance; sin embargo, el medio estadounidense ha señalado que su investigación contó con el testimonio de cinco exempleados de la compañía que lo confirman.

Por otra parte, cuando se le preguntó a Jensen sobre Powell, respondió de manera evasiva: “No creo que deba hablar conmigo directamente”. Y cortó.

Te podría interesar: ¿Quién es Jensen Huang? El multimillonario de Nvidia envuelto en un escándalo de infidelidad y espionaje chino

Jensen Huang: quién es, qué pasó y todo sobre el escándalo que sacudió a Nvidia

Getty Images

¿Quién es Kimberly Powell y cuál es su trayectoria profesional?

Kimberly Powell tiene 48 años y es graduada de la Universidad Northeastern en Massachusetts, donde estudió Ingeniería eléctrica. Comenzó su carrera en Planar System, una empresa dedicada a la fabricación de monitores para diagnóstico médico.

No fue hasta 2008 cuando Powell se incorporó a Nvidia, donde se encargaba en un principio de impulsar el uso de los chips de la empresa en equipos de imágenes médicas, después dirigió el área de educación superior en investigación y el programa Inception, que acompaña a otras compañías nuevas de IA.

¿Quién es Kimberly Powell y cuál es su trayectoria profesional?

¿Quién es Kimberly Powell y cuál es su trayectoria profesional?

LinkedIn/@kpowell

Desde finales de 2017, Powell es vicepresidenta de Salud de Nvidia y dirige a nivel mundial las operaciones relacionadas con imágenes médicas, ciencias de la vida, desarrollo de medicamentos y análisis de datos sanitarios.

En 2025, la revista Fast Company la incluyó entre las 20 figuras más relevantes de la inteligencia artificial.

Lee más aquí
jeff-bezos-lauren-sanchez-no-recibieron-regalos-en-su-boda.jpg
Personalidades
Jeff Bezos y Lauren Sánchez no recibieron regalos en su boda por esta razón
Junio 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
david-beckham-hospitalizado.jpeg
Entretenimiento
Por qué está hospitalizado David Beckham
Junio 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
james-bond-daniel-craig.jpg
Entretenimiento
Quién será el próximo James Bond después de Daniel Craig
Junio 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
romance-tom-brady-sydney-sweeney.jpg
Entretenimiento
Tom Brady y Sydney Sweeney desatan rumores de romance en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sanchez
Junio 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Not just a gown, a piece of poetry.Thank you @dolcegabbana for the magic you made..jpg
Moda
¿Lauren Sánchez y Jeff Bezos copiaron la boda de Amal y George Clooney en Venecia?
Junio 29, 2025
 · 
Tania Franco

Jensen Huang Kimberly Powell
Melisa Velázquez
Relacionadas
Jensen Huang: quién es, qué pasó y todo sobre el escándalo que sacudió a Nvidia
Personalidades
¿Quién es Jensen Huang? El multimillonario de Nvidia envuelto en un escándalo de infidelidad y espionaje chino
Noviembre 12, 2026
 · 
Paola Juárez
Silvana Estrada hace historia en 2026: la mexicana es nombrada directora creativa de la Filarmónica de Los Ángeles
Personalidades
Silvana Estrada hace historia en 2026: Es nombrada directora creativa de la Filarmónica de Los Ángeles
Noviembre 09, 2026
 · 
Tania Franco
Valeria Slim y Justo Fernández del Valle
Personalidades
Así fue la boda de Valeria Slim y Justo Fernández del Valle: todos los detalles de la celebración
Noviembre 09, 2026
 · 
Paola Juárez
Carolina Reyes: quién es y cuál es la profesión de la esposa de Xavier Becerra, primer latino en gobernar California
Personalidades
Carolina Reyes: quién es y cuál es la profesión de la esposa de Xavier Becerra, primer latino en gobernar California
Noviembre 05, 2026
 · 
Melisa Velázquez
8 frases de mujeres poderosas que estuvieron adelantadas a su tiempo
Personalidades
8 frases de mujeres poderosas que estuvieron adelantadas a su tiempo
De la ciencia a la literatura, del activismo a la cultura, estas mujeres desafiaron las normas de su época y dejaron reflexiones que siguen inspirando generaciones.
Marzo 08, 2026
 · 
Tania Franco
Netflix hará una serie de la historia Frida Kahlo y Diego Rivera
Personalidades
Netflix hará una serie de la historia Frida Kahlo y Diego Rivera
Mientras que los pintores vuelven al centro de la conversación cultural y la Metropolitan Opera explorar su legado
Marzo 12, 2026
 · 
Tania Franco
Lila Downs nos habla del canto de la resistencia femenina en "Como agua para chocolate"
Personalidades
Lila Downs nos habla del canto de la resistencia femenina en “Como agua para chocolate”
La cantante oaxaqueña habla sobre sororidad, arte político y su participación en la serie que retrata la resistencia femenina en la Revolución Mexicana
Marzo 11, 2026
 · 
Tania Franco
La “niña más bella del mundo”, Thylane Blondeau, anuncia su compromiso con Ben Attal
Personalidades
La “niña más bella del mundo”, Thylane Blondeau, anuncia su compromiso con Ben Attal
La modelo francesa de 24 años, que saltó a la fama siendo niña, confirmó que se casará con el actor y DJ Ben Attal tras una romántica propuesta durante un viaje en Grecia
Marzo 12, 2026
 · 
Tania Franco