Revista
Síguenos en:

Kimberly Powell

Kimberly Powell, ejecutiva de Nvidia que mantuvo un romance con Jensen Huang

¿Quién es Kimberly Powell? La historia detrás de la otra mujer vinculada a Jensen Huang
Personalidades
¿Quién es Kimberly Powell? La historia detrás de la otra mujer vinculada a Jensen Huang
Tras revelarse su presunto vínculo con Jensen Huang, Kimberly Powell acapara titulares por su trayectoria en Nvidia y la industria tecnológica.
Noviembre 13, 2026
 · 
Melisa Velázquez