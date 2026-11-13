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Jensen Huang

Jensen Huang cocreador y ex CEO de Nvidia, empresa tecnológica dedicada a crear chips de IA

¿Quién es Kimberly Powell? La historia detrás de la otra mujer vinculada a Jensen Huang
Personalidades
¿Quién es Kimberly Powell? La historia detrás de la otra mujer vinculada a Jensen Huang
Tras revelarse su presunto vínculo con Jensen Huang, Kimberly Powell acapara titulares por su trayectoria en Nvidia y la industria tecnológica.
Noviembre 13, 2026
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Melisa Velázquez