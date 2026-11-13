Camila Fernández y Karol G: dos versiones del traje de mariachi en los Latin Grammy 2026

Camila Fernández y Karol G llevaron al escenario de los Latin Grammy 2026 dos propuestas de moda que recuperaron algunos de los elementos más representativos del traje de mariachi, desde los bordados ornamentales hasta las siluetas estructuradas.

Durante la ceremonia celebrada en Las Vegas, ambas cantantes demostraron cómo una misma referencia cultural puede interpretarse de maneras completamente distintas. Mientras Camila Fernández apostó por una versión cercana a la indumentaria tradicional, Karol G eligió un espectacular vestido dorado que trasladó los códigos de la estética charra a una silueta de gala.

Los looks de mariachi de Camila Fernández y Karol G en los Latin Grammy 2026

Camila Fernández: la elegancia clásica del traje de mariachi

La mexicana llevó al escenario un traje de charra en azul marino que recuperó algunos de los elementos más reconocibles de la indumentaria mexicana.

Su conjunto destacó por una chaqueta corta de corte estructurado, decorada con bordados ornamentales en tonos oscuros, y una falda larga que mantuvo la elegancia de la silueta tradicional.

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El estilismo se complementó con un sombrero de ala ancha con detalles bordados, un moño de charro en tono cobrizo y llamativos pendientes que aportaron luminosidad al rostro.

Para completar su imagen, la cantante eligió un peinado recogido y labios rojos, un detalle de belleza que reforzó la estética clásica de su propuesta. Más allá de la moda, su elección visual estableció un vínculo con la tradición musical mexicana que forma parte de su trayectoria artística y familiar.

Karol G: el traje de charro reinterpretado en un vestido dorado

En contraste con la propuesta tradicional de Camila Fernández, Karol G apostó por una interpretación mucho más teatral de la estética charra.

La cantante colombiana apareció con un vestido dorado de acabado metálico, silueta sirena y mangas largas, decorado con elaborados bordados ornamentales que recorrían gran parte de la pieza. Uno de los detalles más interesantes fueron las aplicaciones doradas distribuidas a los costados del vestido, que evocaban las botonaduras características de los trajes de charro.

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La falda, ajustada hasta las rodillas, se abría en un volumen pronunciado con volantes y una terminación dramática que aportó movimiento durante su presentación. El resultado fue una propuesta que combinó la espectacularidad de la moda escénica con referencias visuales a la indumentaria mexicana, sin reproducir literalmente un traje tradicional.

Dos maneras de reinterpretar la moda mexicana en los Latin Grammy 2026

Aunque sus elecciones fueron diferentes, Camila Fernández y Karol G encontraron un punto en común en los detalles ornamentales y las siluetas que evocan el traje de charro.

Camila Fernández mantuvo una interpretación más cercana a la tradición, con sombrero, chaqueta corta, moño y una paleta de colores sobria.

Karol G, por su parte, llevó esos códigos visuales a un vestido de gala, utilizando el dorado, los bordados y las aplicaciones decorativas para construir una imagen de mayor dramatismo.

La comparación también permite observar cómo la moda puede dialogar con las referencias culturales sin perder su capacidad de transformación. En una noche dedicada a celebrar la música latina, ambas artistas encontraron en su vestuario una forma de conectar el espectáculo con la riqueza visual de la tradición mexicana.