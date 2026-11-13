Rosalía deslumbra en los Latin Grammy 2026 con espectacular vestido blanco de tul con volumen y plumas

La cantante española, Rosalía, acaparó las miradas durante su paso por la alfombra roja de los Latin Grammy 2026, donde apostó por un espectacular vestido blanco que combinó romanticismo, dramatismo y una silueta de inspiración nupcial.

La cantante se perfila como una de las grandes protagonistas de la ceremonia, que se celebra esta noche, 12 de noviembre, gracias a sus siete nominaciones en algunas de las categorías más disputadas.

El impresionante look nupcial de Rosalía en los Latin Grammy 2026

Para su paso por la alfombra roja de los Latin Grammy 2026, Rosalía eligió un diseño de falda amplia confeccionada en varias capas de tul, cuyo volumen se extendía hasta formar una larga cola que cubría buena parte de la alfombra roja. El resultado fue una silueta de princesa contemporánea, con un aire etéreo y sofisticado.

Sin embargo, uno de los detalles más llamativos del vestido se encontraba en la parte superior, el diseño presentaba un escote amplio con transparencias y delicados detalles de plumas blancas sobre los hombros, que aportaban textura, movimiento y un efecto ligeramente teatral, con un cuerpo ajustado, drapeados y frunces, que contrastaba con la espectacular falda vaporosa.

Para completar el estilismo, Rosalía optó por la sencillez en los accesorios y dejó que el vestido fuera el protagonista absoluto, además llevó el cabello oscuro recogido en un elegante peinado bajo, con algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro.

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Las nominaciones de Rosalía en los Latin Grammy 2026

osalía suma siete nominaciones en los Latin Grammy 2026, gracias a su álbum LUX y a varias canciones de este proyecto. Estas son las categorías en las que compite:

Álbum del Año: LUX (Complete Works).

Grabación del Año: “La Perla”, junto a Yahritza y Su Esencia.

Canción del Año: “La Perla”.

Mejor Álbum de Música Alternativa: LUX.

Mejor Canción Pop: “La Perla”.

Mejor Video Musical Versión Corta: “Sauvignon Blanc”.

Mejor Canción en Lengua Portuguesa: “Memória”, junto a Carminho.

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