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El arte de regalar según Bvlgari: cuando el lujo se convierte en un gesto de amor

La maison romana celebra la temporada navideña con una selección de joyas, relojes y accesorios que convierten el acto de regalar en una experiencia llena de significado.

Noviembre 10, 2026 • 
Paola Juárez
Bvlgari Navidad 2026

Cortesía Bvlgari

Hay regalos que se recuerdan por su belleza y otros por las emociones que despiertan. Esta Navidad 2026, Bvlgari celebra el arte de regalar con una propuesta que transforma los gestos más sinceros en momentos extraordinarios.

La maison romana presenta una selección de joyas, relojes y accesorios que rinden homenaje a las conexiones auténticas, la generosidad y el amor. Una invitación a descubrir que el verdadero lujo también reside en la intención detrás de cada obsequio.

Las joyas icónicas de Bvlgari para Navidad 2026

Las colecciones más emblemáticas de la firma italiana protagonizan esta temporada festiva. Serpenti despliega su característica silueta en creaciones de oro y diamantes, mientras que B.zero1 reinventa su estética arquitectónica con nuevos brazaletes, colgantes y anillos.

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Cortesía Bvlgari

Por su parte, Divas’ Dream incorpora madreperla y diamantes en diseños inspirados en su distintivo motivo de abanico, mientras que Bvlgari Tubogas explora nuevas interpretaciones de sus formas envolventes.

Cada creación refleja el legado artesanal de la maison y su capacidad para transformar materiales preciosos en piezas atemporales.

Relojes y accesorios que celebran el lujo italiano

La propuesta también incluye relojes como Serpenti Tubogas, Serpenti Seduttori Automatic y Octo Finissimo 37, que combinan innovación técnica y diseño italiano.

En accesorios, destacan los bolsos Serpenti Cuore y Serpenti Cuoricino, con aplicaciones de cristales realizadas a mano, así como el nuevo Tubogas Sphere, confeccionado en piel blanca y con un asa dorada inspirada en los brazaletes de la firma de los años setenta.

Cortesía Bvlgari

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Cortesía Bvlgari

El verdadero lujo está en los detalles

Para Bvlgari, regalar es una experiencia que comienza mucho antes de abrir una caja. Desde la elección de una pieza hasta su presentación en los emblemáticos empaques azul profundo, inspirados en el cielo nocturno romano, cada detalle forma parte de un ritual.

Esta Navidad, la maison nos recuerda que los regalos más especiales no solo se distinguen por su belleza, sino por las historias, emociones y recuerdos que llevan consigo.

Bvlgari joyeria
Paola Juárez
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