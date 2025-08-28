Suscríbete
Dónde puedes ver los relojes de Bvlgari inspirados en Frida Kahlo y Diego Rivera

La entrada es pública y las piezas de joyería inigualables, una oportunidad única para ver el arte y el lujo plasmado en el tiempo

August 27, 2025 • 
Tania Franco
Relojes Bvlgari de Frida Kahlo y Diego Rivera

Guillermo Pérez.

Bvlgari celebra a México con una edición especial de alta relojería y una exhibición pública en su boutique de Artz Pedregal, CDMX, abierta del 26 de agosto al 13 de septiembre. La muestra acompaña el lanzamiento de dos piezas que rinden homenaje a Frida Kahlo y Diego Rivera, y convierte el espacio en un diálogo entre artesanía contemporánea y memoria cultural.

En vitrina, el Octo Finissimo, inspirado en Diego Rivera. Con oro amarillo luce números romanos inspirados en un mural de Casa Azul, fondo abierto con la firma del artista y corazón automático Calibre BVL 138.

A su lado, el Tubogas Manchette, inspirado en Frida Kahlo despliega brazalete de oro amarillo con la inscripción “Más de mil formas de besar” , esfera de madreperla con diamantes y movimiento BVS100 Lady Solotempo. Ambos modelos son edición limitada a 25 piezas, pensados como objetos de tiempo con alma de obra.

Diego Rivera y Frida Kahlo - Bvlgari

Bettmann/Bettmann Archive

La entrada es pública durante el horario de la boutique Bvlgari Artz Pedregal. Si quieres apreciarlos con calma, considera ir entre semana o temprano; se trata de una edición muy limitada y de una muestra que, por su naturaleza, atrae tanto a coleccionistas como a amantes del arte.

Una visita breve, dos relojes irrepetibles y un capítulo más de la relación entre diseño y patrimonio en México.

relojes Frida Kahlo Diego Rivera Frida y Diego lujos
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
