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CHANEL llega a Los Cabos con una boutique que fusiona moda, arquitectura y lujo mexicano

Entre el desierto y el océano Pacífico, la maison francesa presenta un nuevo espacio en Ánima Village, donde sus colecciones más emblemáticas conviven con la artesanía mexicana.

Noviembre 10, 2026 • 
Paola Juárez
Chanel boutique

Cortesía Chanel

El desierto, el océano Pacífico y la elegancia francesa se encuentran en uno de los destinos más exclusivos de México. Chanel continúa fortaleciendo su presencia en el país con la apertura de una nueva boutique en Ánima Village, Los Cabos, un espacio que lleva los códigos de la maison a un escenario donde la naturaleza y la arquitectura forman parte de la experiencia de lujo.

Más que un nuevo punto de encuentro para los amantes de la moda, la boutique propone una experiencia que combina el universo creativo de Gabrielle Chanel con la riqueza artesanal mexicana, a través de materiales, texturas y espacios concebidos para dialogar con el paisaje de Baja California Sur.

Así es la nueva boutique de CHANEL en Los Cabos

Ubicada en Ánima Village, en Cabo del Sol, la boutique cuenta con una superficie interior de 170 metros cuadrados y una terraza adicional de 200 metros cuadrados, diseñada para prolongar la experiencia de compra hacia el exterior.

La arquitectura apuesta por una distribución abierta, donde los materiales naturales adquieren especial protagonismo. El mármol travertino recorre distintos puntos del espacio, mientras que los acabados de muros, pisos y techos fueron realizados por artesanos mexicanos.

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Cortesía Chanel

El resultado es un ambiente contemporáneo que conserva la identidad de Chanel sin perder de vista el lugar que lo rodea.

En el interior, los sillones y las sillas tapizados en tweed hacen referencia a uno de los tejidos más reconocibles de la maison, mientras que las alfombras en los probadores y el área de zapatos aportan calidez y textura.

Moda, bolsos y la colección Otoño-invierno 2026 de Matthieu Blazy

La nueva boutique reúne una selección de las distintas categorías de Chanel, desde bolsos y accesorios hasta zapatos, joyería de fantasía y piezas de prêt-à-porter.

Uno de sus grandes atractivos es la presencia de la colección Otoño-invierno 2026 de Matthieu Blazy, una propuesta que explora la relación entre la naturaleza y los elementos artificiales a través de materiales, siluetas y colores.

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Cortesía Chanel

Los matices iridiscentes y las referencias a la pintura impresionista conviven con reinterpretaciones del icónico traje de CHANEL, que se transforma mediante tejidos de punto acanalado y nuevas construcciones del emblemático tweed.

La distribución de la boutique permite descubrir las colecciones de manera fluida, con los bolsos, accesorios y prendas integrados en un mismo recorrido.

Un espacio dedicado a la relojería y joyería

fina de CHANEL

La experiencia también incluye un salón exclusivo para las creaciones de relojería y joyería fina de la maison.

Entre las colecciones disponibles se encuentran COCO CRUSH, reconocida por sus líneas acolchadas inspiradas en uno de los códigos históricos de CHANEL; N°5, que retoma el universo de su emblemática fragancia; y CAMÉLIA, inspirada en una de las flores más representativas de Gabrielle Chanel.

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Cortesía Chanel

En relojería destacan modelos como J12 y PREMIÈRE, dos de las colecciones que reflejan la combinación de diseño, innovación técnica y tradición artesanal de la firma francesa.

La boutique también cuenta con un espacio dedicado a lentes de sol, completando una selección que abarca distintas expresiones del universo CHANEL.

Una terraza frente al océano Pacífico: el detalle más especial de la boutique

Uno de los elementos que distingue esta nueva apertura es su terraza de 200 metros cuadrados, conectada directamente con el interior de la boutique.

Diseñada alrededor de una barra central, la terraza se abre hacia el paisaje de Los Cabos y ofrece vistas al océano Pacífico.

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Cortesía Chanel

Esta extensión al aire libre permite que la experiencia trascienda el espacio comercial y establezca una conexión con el entorno natural, uno de los grandes atractivos del destino.

La elección de Los Cabos responde a una visión del lujo en la que la moda, el diseño y las experiencias conviven con la identidad de cada lugar.

¿Dónde está la nueva boutique de CHANEL en Los Cabos?

La boutique se encuentra en Ánima Village, dentro de Cabo del Sol, en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

  • Dirección: Carretera Transpeninsular KM 10.3, Cabo del Sol, Cabo San Lucas, B.C.S., México.
  • Horario: Lunes a domingo, de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.

Con esta apertura, CHANEL suma un nuevo espacio en México que reúne moda, artesanía y arquitectura en un entorno privilegiado. Una propuesta que demuestra cómo el lujo contemporáneo también puede expresarse a través de la relación entre el diseño y el paisaje.

Chanel boutique Coco Chanel
Paola Juárez
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