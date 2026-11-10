Wildwood: El bosque salvaje tendrá nuevo doblaje en México, ¿qué voces quedarán fuera y quiénes se integran?

Wildwood: El bosque salvaje, la nueva película de animación stop-motion de LAIKA que tardó 16 años en hacerse, se encuentra en el centro de una polémica que ha provocado una decisión poco habitual en la industria cinematográfica mexicana. Después de una ola de críticas en redes sociales y una petición colectiva para modificar las voces de sus personajes, Imagem Films México confirmó que la película tendrá un nuevo doblaje en español.

El anuncio, realizado este 10 de noviembre de 2026, llega después de los cuestionamientos hacia las interpretaciones de Macarena García, Javier Ibarreche y Natalia Téllez. Mientras distintos medios reportan que los tres quedarían fuera de la nueva versión, Emilio Treviño confirmó que continuará interpretando a Curtis, uno de los protagonistas de la historia.

Wildwood: El bosque salvaje cambia su doblaje en México tras polémica con Macarena García, Javier Ibarreche y Natalia Téllez Angel Delgado/Getty Images

¿Por qué Wildwood: El bosque salvaje tendrá un nuevo doblaje en México? Macarena García, Javier Ibarreche y Natalia Téllez quedan fuera

La controversia comenzó después del estreno de Wildwood: El bosque salvaje en México, el 29 de octubre de 2026. Aunque la película despertó interés por su animación artesanal y por ser una de las producciones más ambiciosas de LAIKA. La película requirió 16 años de desarrollo y realización, incluidos aproximadamente seis años de trabajo en animación stop-motion.

Los espectadores cuestionaron principalmente la participación de celebridades y creadores de contenido que no cuentan con una trayectoria extensa dentro del doblaje profesional, una práctica conocida en la industria como star talent.

¿Por qué Wildwood: El bosque salvaje tendrá un nuevo doblaje en México? Macarena García, Javier Ibarreche y Natalia Téllez quedan fuera IG: @natalia_tellez

Las críticas estuvieron dirigidas especialmente a Macarena García, Javier Ibarreche y Natalia Téllez, cuyas interpretaciones generaron opiniones divididas entre los seguidores del cine animado. El descontento llegó hasta Change.org, donde se creó una petición para solicitar una nueva versión de la película con actores especializados en doblaje y una dirección de voz profesional.

Según informó The Hollywood Reporter en Español el 9 de noviembre, la petición había reunido alrededor de 3,000 firmas, reflejando el descontento de una parte del público con el reparto original.

Macarena García: interpreta a Prue McKeel, la protagonista que emprende una aventura para rescatar a su hermano.

interpreta a Prue McKeel, la protagonista que emprende una aventura para rescatar a su hermano. Javier Ibarreche: presta su voz a Brendan, conocido como el Rey Bandido.

presta su voz a Brendan, conocido como el Rey Bandido. Natalia Téllez: interpreta a Alexandra Svik, uno de los personajes de la historia.

interpreta a Alexandra Svik, uno de los personajes de la historia. Emilio Treviño: da voz a Curtis Mehlberg, quien acompaña a Prue durante su aventura. Siendo el único del elenco principal que permanecerá.

Emilio Treviño permanecerá como Curtis en el nuevo doblaje de Wildwood

En medio de las especulaciones sobre los cambios en el elenco, la agencia Jerry ML confirmó a través de sus redes sociales que Emilio Treviño continuará interpretando a Curtis en la nueva versión mexicana.

Emilio Treviño permanecerá como Curtis en el nuevo doblaje de Wildwood, ¿qué voces quedan fuera? Angel Delgado/Getty Images

El anuncio llegó acompañado de una imagen redactada por el mismo Emilio Treviño, quién aseguró que ante la incertidumbre de los admiradores de su trabajo, su voz permanecería en ambas versiones en español. La noticia fue bien recibida por numerosos seguidores, quienes manifestaron su satisfacción por la continuidad del actor, reconocido por su trayectoria dentro del doblaje mexicano.

Emilio Treviño permanecerá como Curtis en el nuevo doblaje de Wildwood, ¿qué voces quedan fuera? IG: @emiliotrevino_



¿Qué dijo Javier Ibarreche sobre las críticas a su trabajo en Wildwood: El bosque salvaje?

Javier Ibarreche fue uno de los integrantes del reparto que decidió responder públicamente a los cuestionamientos. El creador de contenido, conocido por sus recomendaciones cinematográficas, reconoció que su popularidad en redes sociales ha influido en algunas de sus oportunidades profesionales, pero defendió su interés por desarrollar una carrera como actor de doblaje.

No acepté un trabajo para quitárselo a un actor de doblaje, lo acepté para volverme uno. Javier Ibarreche

¿Qué dijo Javier Ibarreche sobre las críticas a su trabajo en Wildwood: El bosque salvaje? Getty Images - @laikastudios



También reconoció que corresponde al público evaluar la calidad de su interpretación y aseguró que ha buscado prepararse para asumir este tipo de proyectos.

¿Cuándo se estrena el nuevo doblaje de Wildwood: El bosque salvaje en México?

El nuevo doblaje de Wildwood: El bosque salvaje estará disponible en los cines mexicanos a partir del jueves 12 de noviembre de 2026, según confirmó Imagem Films México. La nueva interpretación llegará apenas dos semanas después del estreno original, que tuvo lugar el 29 de octubre.

Hasta el momento, la distribuidora no ha detallado qué complejos cinematográficos proyectarán la versión alternativa ni si ambas versiones permanecerán disponibles simultáneamente