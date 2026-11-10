Coachella 2027: ¿Dua Lipa, Miley Cyrus, Tame Impala o SZA? Los rumores sobre el cartel del festival en California

El Festival de Música y Artes de Coachella Valley se prepara para una nueva edición en 2027, y las expectativas por conocer a los artistas que subirán a sus escenarios comienzan a crecer. Considerado uno de los festivales musicales más importantes del mundo, Coachella reúne cada año a grandes figuras del pop, rock, hip-hop, música electrónica y propuestas emergentes.

Además de sus conciertos, el evento se ha convertido en un referente de moda, arte y cultura pop, con celebridades, influencers y asistentes de distintas partes del mundo que viajan a California para vivir la experiencia.

Con la próxima edición en el horizonte, estas son las fechas, los detalles del cartel y la información que debes conocer antes de planear tu viaje a Coachella 2027.

¿Cuándo será Coachella 2027? Fechas oficiales

La organización de Coachella confirmó que la edición de 2027 se celebrará durante dos fines de semana consecutivos de abril, como es tradición.

Estas son las fechas oficiales:

Primer fin de semana: viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de abril de 2027.

viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de abril de 2027. Segundo fin de semana: viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de abril de 2027.



Ambos fines de semana tendrán lugar en el Empire Polo Club, en Indio, California, y se espera que presenten prácticamente el mismo cartel de artistas, aunque pueden existir diferencias en las actuaciones especiales y los invitados sorpresa

Coachella 2027: ¿Dua Lipa, Miley Cyrus o SZA? Los rumores sobre el cartel del festival en California IG: @miley

Coachella 2027: ¿qué artistas estarán en el cartel?

Hasta el 10 de noviembre de 2026, Coachella no ha anunciado oficialmente el cartel de artistas para 2027. Sin embargo, algunos nombres ya han comenzado a circular entre los medios especializados y las comunidades de seguidores del festival. Entre los posibles protagonistas destacan:

Dua Lipa: su nombre figura entre los principales rumores para encabezar el festival, especialmente ante la posibilidad de presentar nueva música.

su nombre figura entre los principales rumores para encabezar el festival, especialmente ante la posibilidad de presentar nueva música. Tame Impala: el proyecto liderado por Kevin Parker podría regresar como cabeza de cartel después de su presentación estelar en 2019.

el proyecto liderado por Kevin Parker podría regresar como cabeza de cartel después de su presentación estelar en 2019. SZA: es otra de las artistas mencionadas en los reportes sobre posibles actuaciones principales.

es otra de las artistas mencionadas en los reportes sobre posibles actuaciones principales. Fred again..: también ha sido señalado por medios de la industria como un posible protagonista de la edición.

también ha sido señalado por medios de la industria como un posible protagonista de la edición. Miley Cyrus: su nombre aparece entre las especulaciones sobre un posible debut como cabeza de cartel.



De acuerdo con reportes citados por TIME y la revista RUSSH, Dua Lipa, Tame Impala y SZA se encuentran entre los nombres que más fuerza han cobrado. No obstante, ninguno de estos artistas ha sido confirmado por la organización del festival.

Coachella 2027: ¿Dua Lipa, Miley Cyrus, Tame Impala o SZA? Los rumores sobre el cartel del festival en California IG: @tameimpala

¿Cuándo se anuncia el cartel oficial de Coachella 2027?

Aunque no existe una fecha confirmada para la presentación del cartel, las ediciones recientes ofrecen algunas pistas sobre cuándo podría conocerse. Tradicionalmente, Coachella anunciaba a sus artistas durante enero, pero en los últimos años ha adelantado sus revelaciones. Por ejemplo, el cartel de 2026 se dio a conocer en septiembre de 2025.

Por ello, el anuncio de 2027 podría producirse antes de que termine el año o durante los primeros meses de 2027. Sin embargo, no hay una fecha oficial de presentación, por lo que cualquier predicción debe tomarse con cautela.

¿Cuándo se anuncia el cartel oficial de Coachella 2027? Todo lo que debes saber IG: @lilbieber

¿Cuánto cuestan los boletos para Coachella 2027 y dónde comprarlos?

Los boletos para Coachella 2027 comenzaron a venderse el 1 de mayo de 2026, con diferentes categorías de acceso y precios que varían según el fin de semana elegido. Los precios iniciales de preventa fueron los siguientes:

General Admission (GA): desde 599 dólares para el primer fin de semana y 549 dólares para el segundo.

desde 599 dólares para el primer fin de semana y 549 dólares para el segundo. VIP: desde 1,299 dólares para el primer fin de semana y 1,249 dólares para el segundo.

desde 1,299 dólares para el primer fin de semana y 1,249 dólares para el segundo. Paquetes de hospedaje: incluyen opciones de alojamiento y acceso al festival, con precios que dependen del hotel y los servicios seleccionados.

Los boletos pueden adquirirse a través del sitio oficial de Coachella, donde también se encuentra información sobre paquetes de viaje, campamento y transporte. Es importante considerar que los pases corresponden a los tres días de un mismo fin de semana y que los precios pueden variar según la disponibilidad. Para quienes planean viajar desde México, se recomienda contemplar gastos adicionales de vuelos, hospedaje y traslados hasta Indio, California.

¿Cuánto cuestan los boletos para Coachella 2027 y dónde comprarlos? IG: @karolg

La edición de 2026 estuvo encabezada por tres grandes figuras internacionales: Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G. Para quienes no puedan viajar a California, existe la posibilidad de seguir el festival a través de sus transmisiones digitales. En ediciones anteriores, Coachella ha ofrecido transmisiones gratuitas de distintos escenarios a través de su canal oficial de YouTube, permitiendo disfrutar de conciertos y presentaciones en tiempo real.

