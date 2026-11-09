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Vanessa Huppenkothen revela su historia más personal en Diario de un Humano

La conductora mexicana le abrió su corazón a Emilio Antún sobre su infancia, la difícil relación con su padre, los problemas de salud que transformaron su vida y las lecciones que aprendió sobre el éxito, el amor propio y la fortaleza.

Noviembre 09, 2026 • 
Tania Franco
Vanessa Huppenkothen revela su historia más personal en Diario de un Humano

Vanessa Huppenkothen revela su historia más personal en Diario de un Humano

Cortesía

Detrás de su trayectoria frente a las cámaras, Vanessa Huppenkothen guarda una historia marcada por la disciplina, las expectativas familiares y la necesidad de demostrar que podía construir su propio camino. En una conversación íntima para Diario de un Humano, la presentadora mexicana habló con Emilio Antún sobre algunos de los episodios más personales de su vida, desde su infancia hasta los momentos que la llevaron a replantearse su relación con el trabajo, su cuerpo y su familia.

“La vida te hace ser una roca”, expresó Vanessa al reflexionar sobre las experiencias que la han convertido en la mujer que es hoy. Sin embargo, también reconoció que ser fuerte no siempre significa resistirlo todo, sino aprender a escuchar sus emociones, aceptar los cambios y dejar atrás las expectativas de los demás.

Tengo ese caparazón que me ha ayudado a que las cosas no me duelan.
Vanessa Huppenkothen

Vanessa Huppenkothen habla de su infancia y la difícil relación con su padre

Uno de los momentos más emotivos de la conversación llegó cuando Vanessa recordó su infancia y las diferencias entre sus padres. Mientras su madre representaba la cercanía y el cariño, su padre alemán tenía una personalidad mucho más estricta, exigente y reservada emocionalmente.

Crecer entre estas dos formas de expresar el amor marcó su manera de entender las relaciones familiares y la exigencia personal. Desde pequeña, Vanessa convivió con la idea de que debía alcanzar la perfección, una expectativa que con los años aprendió a cuestionar. El deporte se convirtió en uno de sus primeros espacios de libertad, disciplina y refugio.

Creo que mi papá me ha dicho “Te quiero” una vez en su vida.
Vanessa Huppenkothen
Vanessa Huppenkothen revela su historia más personal en Diario de un Humano

Vanessa Huppenkothen revela su historia más personal en Diario de un Humano

Cortesía

La relación con su padre también atravesó momentos complicados cuando decidió dedicarse a los medios de comunicación. Él esperaba que terminara una carrera y siguiera un camino profesional diferente, lo que provocó un distanciamiento entre ambos.

Mi abuela me dijo “ya no tengo nieta” y mi papá me dijo “ya no tengo hija”.
Vanessa Huppenkothen

De acuerdo con su testimonio, su padre dejó de hablarle durante dos años después de conocer la decisión que había tomado. “Pensé que mi papá no me quería”: la carta que emocionó a Vanessa Huppenkothen. Hacia el final de la entrevista, Vanessa vivió uno de los momentos más personales del episodio al recibir una carta escrita por su padre desde Alemania.

Vanessa Huppenkothen revela cómo los problemas de salud cambiaron su vida

La periodista deportiva también habló sobre una de las etapas más difíciles de su trayectoria: cuando las exigencias profesionales comenzaron a afectar su bienestar físico. Durante años, las jornadas interminables, los viajes constantes y la falta de descanso formaron parte de su rutina. Sin embargo, llegó un momento en el que su cuerpo comenzó a manifestar las consecuencias.

“Ya estoy llegando a donde mi cuerpo dice: ya basta”, reconoció al recordar la enfermedad de tiroides que atravesó y que transformó su manera de relacionarse con su salud y su imagen. En una industria donde la apariencia física está constantemente expuesta al escrutinio público, Vanessa también tuvo que enfrentarse a las críticas sobre su cuerpo y aprender a aceptar los cambios que estaba experimentando.

Vanessa Huppenkothen revela cómo los problemas de salud cambiaron su vida

Vanessa Huppenkothen revela cómo los problemas de salud cambiaron su vida

IG: @vanehupp

Esta experiencia la llevó a comprender que el éxito profesional no podía seguir construyéndose a costa de su bienestar. En entrevistas anteriores también ha reconocido la importancia de encontrar un equilibrio entre su trabajo, el descanso y su vida personal.

¿Cómo comenzó Vanessa Huppenkothen su carrera en televisión?

Antes de convertirse en uno de los rostros más reconocidos del periodismo deportivo mexicano, Vanessa estudió Relaciones Internacionales en el ITAM. Su llegada a los medios de comunicación ocurrió de manera inesperada, después de participar en un certamen de belleza que terminó abriéndole las puertas de Televisa Deportes.

Mando el mail... y mi primera cobertura fue Beijing, 2008, a cubrir los Olímpicos.
Vanessa Huppenkothen

A partir de entonces, construyó una carrera de casi dos décadas, con coberturas de Mundiales de futbol, Juegos Olímpicos y algunos de los acontecimientos deportivos más importantes a nivel internacional. Sin embargo, detrás de sus logros también hubo sacrificios personales, largas jornadas de trabajo y una constante necesidad de demostrar su preparación en una industria históricamente dominada por hombres.

¿Cómo comenzó Vanessa Huppenkothen su carrera en televisión?

¿Cómo comenzó Vanessa Huppenkothen su carrera en televisión?

IG: @vanehupp

Vanessa reflexionó sobre las expectativas relacionadas con el matrimonio, el paso del tiempo y aquellas decisiones que, vistas desde la distancia, adquieren un significado diferente. Su experiencia le ha enseñado que no existe una única manera de construir una vida plena y que algunas decisiones llegan antes, otras después y muchas solamente pueden comprenderse con los años.

La entrevista, conducida por Emilio Antun para Diario de un Humano, presenta una faceta más vulnerable de la periodista, quien después de años de construir una imagen de fortaleza reconoce la importancia de aprender a detenerse, escuchar sus emociones y permitirse sentir.

Vanessa Huppenkothen
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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