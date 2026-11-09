Vivienne Jolie, hija de Angelina Jolie, rompe el silencio sobre su trastorno alimenticio y hospitalización

Aunque ha mantenido un perfil discreto pese a pertenecer a una de las familias más conocidas de Hollywood, Vivienne Jolie, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, encontró en el arte una forma de expresar sus emociones y recordar una etapa en la que, según sus propias palabras, se sentía enferma, enfadada y profundamente sola.

A sus 18 años, la joven reveló que a principios de 2026 tuvo que ser hospitalizada debido a un trastorno de la conducta alimentaria (TCA), una experiencia que decidió contar a través de una exposición artística en Los Ángeles, California.

Vivienne Jolie rompe el silencio sobre su trastorno alimenticio y hospitalización en 2026

Vivienne hizo su confesión a través de ‘A Gallery on Patience in Patients’ (Una galería sobre la paciencia en los pacientes), una exposición donde reunió ilustraciones hechas a mano y fragmentos de su diario personal, para compartir recuerdos de su estancia en el hospital, así como sus reflexiones sobre el proceso que atravesó a principios de 2026.

“A principios de este año, fui hospitalizada por mi trastorno alimentario. Estaba enfadada, enferma y muy sola”, explica Vivienne en su obra.

La hija menor de los actores, también confesó cómo los médicos y otros pacientes le ayudaron a transformar sus pensamientos negativos en positivos y a mejorar considerablemente, no sólo su estado de ánimo, también su salud.

“La amabilidad y la calidez de los niños y el personal del hospital derribaron los muros tan altos que había construido”, aseguró. “Nunca he reído ni llorado tanto, nunca he sido más honesta ni más yo misma”.

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Vivienne Jolie rompe el silencio sobre su trastorno alimenticio y hospitalización en 2026 Bruce Glikas/Bruce Glikas/WireImage

¿Cómo es la obra de Vivienne Jolie que habla de su trastorno de alimentación?

Uno de los elementos más emotivos de la exposición son los dibujos de tulipanes, una figura que se repite en varias de sus creaciones y que está acompañada por fragmentos de sus anotaciones personales.

De acuerdo con sus escritos, Vivienne y otros jóvenes llamaban al hospital The Tulip Field (El campo de los tulipanes), un nombre que terminó convirtiéndose en parte de la identidad artística de la muestra.

Entre las reflexiones que compartió se encuentra una anotación del 4 de abril de 2026, en la que expresó su necesidad de recibir afecto: “Tengo tantas ganas de un abrazo que siento el cuerpo muy tenso”.

En otra entrada de su diario, fechada el 22 de abril, escribió una frase que refleja su manera de afrontar aquel proceso: “Tengo que permitirme derrumbarme para poder mejorar”.

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Vivienne Jolie rompe el silencio sobre su trastorno alimenticio y hospitalización en 2026 Getty Images

De esta manera, sus ilustraciones no solo recuerdan su estancia en el hospital, sino que también muestran algunas de las emociones que experimentó durante ese periodo.