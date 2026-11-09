Revista
Síguenos en:

Vivienne Jolie

Vivienne Jolie, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt

Vivienne Jolie rompe el silencio sobre su trastorno alimenticio y hospitalización en 2026
Entretenimiento
Vivienne Jolie, hija de Angelina Jolie, rompe el silencio sobre su trastorno alimenticio y hospitalización
La hija menor de Angelina Jolie y Brad Pitt, Vivienne Marcheline Jolie, ha compartido uno de los episodios más difíciles de su vida.
Noviembre 09, 2026
 · 
Melisa Velázquez