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Labios color berry: la tendencia de otoño-invierno que aporta color, volumen y frescura a tu maquillaje

Inspirados en los tonos intensos de los frutos del bosque, los labios berry se convierten en el detalle ideal para aportar color, frescura y sofisticación al maquillaje de otoño-invierno.

Noviembre 08, 2026 • 
Melisa Velázquez

Cuando las temperaturas bajan, los tonos profundos y envolventes ganan protagonismo, y para la temporada otoño-invierno, los labios color berry se posicionan como una de las tendencias favoritas para renovar tu maquillaje.

Inspirados en los colores de frutos como las frambuesas, las moras, los arándanos y las cerezas, estos tonos ofrecen una amplia variedad de matices que van desde los rosados rojizos hasta los ciruela y vino.

¿Cómo son los labios berry?

A diferencia de los clásicos labios rojos, estas tonalidades que recuerdan a los frutos rojos y morados, tienen matices más fríos, violáceos o ligeramente azulados, que aportan profundidad y un efecto visual muy favorecedor.

Una de sus principales ventajas es que no existe una sola manera de llevarlos, puedes apostar por un acabado intenso y definido con labiales de alta pigmentación o elegir una apariencia más natural mediante tintas y bálsamos que dejan un ligero efecto de labios mordidos.

Por otra parte, las versiones satinadas y brillantes ayudan a crear una apariencia de mayor volumen, mientras que los acabados mate aportan elegancia y protagonismo a tu maquillaje.

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¿Cómo son los labios berry?

¿Cómo son los labios berry?

Getty Images

Los tonos berry que serán tendencia en otoño-invierno 2026

Aunque todos comparten una inspiración en los frutos del bosque, existen diferentes tonalidades que puedes incorporar a tu rutina de belleza:

  • Frambuesa: es una de las opciones más frescas y luminosas, pues su mezcla de rosa y rojo aporta un toque juvenil al rostro sin resultar demasiado llamativa.
  • Mora: sus matices morados y profundos son ideales para quienes buscan un maquillaje sofisticado y con personalidad.
  • Cereza oscura: combina la intensidad del rojo con ligeros matices borgoña, por lo que resulta una alternativa elegante para ocasiones especiales.
  • Ciruela: tiene una base violácea que aporta profundidad y se convierte en una excelente opción para quienes prefieren los maquillajes más dramáticos.
  • Vino: es un clásico de la temporada de frío, pues su intensidad permite convertir los labios en el punto focal del rostro.

Los labios color berry demuestran que no necesitas transformar por completo tu rutina de belleza para actualizar tu imagen esta temporada fría.

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