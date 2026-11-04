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Jennifer Lopez lleva el tinte castaño caramelo en tendencia en otoño-Invierno 2026

El pelo castaño caramelo de la cantante es la inspiración para la temporada. Descubre cómo llevar este tinte y a quién favorece.

Noviembre 03, 2026 • 
Paola Juárez
El cabello castaño caramelo de Jennifer Lopez es la inspiración para otoño 2026.

Getty Images

Con reflejos dorados, matices de miel y un acabado luminoso, el castaño caramelo se convierte en una de las opciones más elegantes para renovar tu melena esta temporada y Jennifer Lopez es de las primeras en llevarlo.

Cambiar de temporalidad es sinónimo de cambiar de color de pelo para apostar por una transformación que nos haga sentir increíble, por ello te traemos el tono ideal que equilibra perfectamente la profundidad y la calidez para un resultado sofisticado. Y si alguien ha convertido esta fórmula en parte de su sello personal, es Jennifer Lopez.

¿Cómo es el tinte castaño caramelo de Jennifer Lopez?

El secreto de este color está en la mezcla de tonalidades. A diferencia de un castaño tradicional, el castaño caramelo incorpora reflejos cálidos que van del miel al dorado, creando un efecto multidimensional que cambia ligeramente dependiendo de la luz.

Jlo ha llevado distintas versiones de esta combinación a lo largo de los años, desde melenas con raíces más oscuras hasta acabados con mechones claros que enmarcan su rostro. Precisamente, ese juego de contrastes es lo que hace que su cabello luzca con movimiento y profundidad.

Lo interesante de este tono es que no necesita un contraste demasiado marcado para destacar. Los reflejos se integran con la base castaña y crean un acabado natural, ideal para quienes desean aclarar ligeramente su cabello sin convertirse en rubias.

jennifer lopez con tinten castaño

IG:@jlo

¿Por qué el cabello castaño caramelo es ideal para otoño-invierno 2026?

Si durante el verano los tonos rubios suelen ganar protagonismo, los meses más frescos abren la puerta a una paleta de colores más cálida y profunda.

El castaño caramelo reúne ambas posibilidades: conserva la intensidad de los tonos oscuros y añade destellos dorados que aportan luminosidad. Además, permite adaptar la intensidad de los reflejos al estilo de cada persona.

Otra de sus ventajas es su versatilidad. Puede llevarse en melenas largas, onduladas, cortes bob o completamente lisos. La distribución de los reflejos también puede personalizarse para destacar determinadas zonas del cabello.

¿A quién le favorece el cabello castaño caramelo?

Una de las cualidades del castaño caramelo es que puede adaptarse a diferentes tonos de piel, siempre que se elijan los matices adecuados.

En pieles de subtonos cálidos, los reflejos miel y dorados pueden complementar la luminosidad natural del rostro. Para quienes tienen subtonos fríos, es posible trabajar con caramelos más neutros y menos anaranjados.

jennifer lopez con el tono de tinte castaño caramelo

IG: @jlo

En cuanto a la base del pelo, las melenas castañas oscuras pueden incorporar reflejos discretos para conseguir profundidad, mientras que las bases más claras permiten experimentar con un resultado más luminoso.

cuidado del pelo look de pelo para otoño Jennifer López
Paola Juárez
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