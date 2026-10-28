La colaboración se llama Delena: Soft Pinch Blush Bundle y forma parte de la campaña Still Making Each Other Blush, creada para celebrar la amistad de las dos artistas. Para presentar la colección, Selena y Demi recrearon fotografías inspiradas en Programa de protección para princesas y volvieron a grabar un video al estilo de los vlogs que compartían en YouTube hace 18 años.

Selena Gomez y Demi Lovato recrean su película juntas 17 años después: así es su nueva colaboración IG: @rarebeauty

¿Cuándo se estrenó Programa de protección para princesas?

La película original de Disney Channel se estrenó el 26 de junio de 2009, según los archivos oficiales de Disney. Dirigida por Allison Liddi-Brown, sigue a Rosalinda, una princesa interpretada por Demi Lovato que debe abandonar su país y vivir bajo una nueva identidad. Allí conoce a Carter Mason, interpretada por Selena Gomez, con quien desarrolla una inesperada amistad.

Selena Gomez y Demi Lovato recrean su película juntas 17 años después: así es su nueva colaboración Disney + - @rarebeauty (IG)

Diecisiete años después, las actrices retomaron la estética de sus personajes para la campaña de Rare Beauty. Selena aparece con un vestido turquesa y Demi con uno amarillo, ambas con coronas y posando sobre maletas verdes, en una composición que recuerda al material promocional de la película.

El homenaje también recupera una parte importante de su adolescencia: los videos que grababan juntas y que hoy forman parte de los recuerdos de sus seguidores.

¿Selena Gomez y Demi Lovato dejaron de ser amigas en algún momento?

Aunque su amistad comenzó cuando tenían aproximadamente siete años, durante su participación en Barney & Friends, Selena y Demi atravesaron varios periodos de distanciamiento. En 2020, Demi declaró en una entrevista con Harper’s Bazaar que ya no mantenía una amistad con ella, aunque seguía sintiendo cariño por ella. Sin embargo, Taylor Swift y Selena Gomez se mostraban más cercanas que nunca, aunque su amistad inició desde el 2008.

Sin embargo, en una entrevista publicada por ELLE este 28 de octubre, Lovato explicó que su relación ha atravesado diferentes etapas y que, como ocurre con muchas amistades, hubo momentos en los que no mantenían comunicación constante. La reconciliación se hizo evidente en abril de 2026, cuando Selena asistió a un concierto de Demi en Orlando, Florida, durante su gira It’s Not That Deep. Ambas se reencontraron detrás del escenario y compartieron fotografías juntas.

IG - Demi Lovato

Demi aseguró que hoy disfruta no solamente poder colaborar con Selena, sino también compartir tiempo con ella fuera del trabajo.

Joe Jonas también reaccionó al reencuentro de Selena Gomez y Demi Lovato

Otro detalle que llamó la atención fue la reacción de Joe Jonas, quien dio like al video de Rare Beauty, donde ambas hicieron el remake de sus aclamados vlogs del 2008. El gesto despertó nostalgia por la época de Disney Channel, cuando Joe Jonas y Demi Lovato coincidieron en las películas de Camp Rock y mantuvieron una breve relación sentimental.

Selena Gomez y Demi Lovato recrean sus vlogs juntas 18 años después Demi Lovato (YT) - Rare Beauty (IG)

¿Cuáles son los productos de la colección de Rare Beauty de Demi Lovato y Selena Gomez?

La colaboración se llama Delena: Soft Pinch Blush Bundle y forma parte de la campaña Still Making Each Other Blush, creada para celebrar la amistad de las dos artistas.

De acuerdo con el sitio oficial de Rare Beauty, el paquete incluye dos tonos de su popular rubor líquido Soft Pinch Liquid Blush: Hope, un malva nude elegido por Selena Gomez, y Virtue, un beige durazno que utiliza Demi Lovato. También incorpora una brocha Soft Pinch Blush Brush de regalo.

¿Cuáles son los nuevos productos de la colección de Rare Beauty de Demi Lovato y Selena Gomez? IG: @rarebeauty

Aunque se trata de una edición limitada, no son fórmulas ni tonos completamente nuevos, sino una selección de productos que ya formaban parte del catálogo de la marca. El set tiene un precio de 50 dólares, frente a los 76 dólares que costarían los productos por separado. Por ahora, Rare Beauty señala que esta edición es exclusiva de su página web y para residentes de Estados Unidos.