¿Se siente traicionada? Gisele Bündchen rompe el silencio sobre el romance de Tom Brady con Candice Swanepoel

Hace algunos días, Tom Brady y Candice Swanepoel acapararon titulares luego de que se diera a conocer su supuesto romance; sin embargo, la noticia desató críticas contra la modelo de Victoria’s Secret, a quien algunos internautas acusan de haber faltado a la lealtad hacia Gisele Bündchen, exesposa del deportista.

La polémica surge porque Gisele y Candice compartieron pasarelas como ángeles de Victoria’s Secret e incluso circularon reportes de que la modelo sudafricana habría visitado la casa de la brasileña cuando aún estaba casada con Brady., no obstante, medios estadounidenses han señalado que, pese a coincidir en la industria del modelaje, nunca fueron amigas cercanas.

¿Qué piensa Gisele Bündchen del nuevo romance de Tom Brady con Candice Swanepoel?

De acuerdo con información publicada por medios como People y TMZ, Gisele no tiene la menor preocupación por la vida sentimental de Brady, la modelo sólo espera que el padre de sus hijos siga adelante y pueda ser feliz.

“Tom es el padre de sus hijos, y ella quiere lo mejor para él”, asegura una fuente a los medios.

La misma fuente ha señalado que Gisele está enfocada en la nueva familia que ha formado junto a su esposo, el instructor de jiu-jitsu Joaquim Valente, y disfruta de su nueva vida en Miami.

“Está en un momento muy feliz y realmente disfruta de su vida. Le encanta vivir en Miami y tener otro bebé le ha dado mucha alegría. Está muy contenta con la vida que ha construido”.

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¿Qué piensa Gisele Bündchen del nuevo romance de Tom Brady con Candice Swanepoel? Getty Images

¿Cómo es la relación de Gisele Bündchen y Candice Swanepoel?

De acuerdo con los medios, Gisele y Candice siempre mantuvieron una relación cordial, pero nunca llegaron a ser amigas cercanas, pese a coincidir durante años en la industria del modelaje y ser ángeles de Victoria’s Secret.

Por ello, las acusaciones de deslealtad contra la modelo sudafricana no tendrían fundamento y Gisele tampoco se siente traicionada.

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Tom Brady estaría saliendo con la modelo Candice Swanepoel Michael Buckner/WWD via Getty Images

Así es la vida de Gisele Bündchen lejos de Tom Brady

Gisele Bündchen tiene dos hijos con su exesposo, Tom Brady: Benjamin, de 16 años, y Vivian, de 13, y en febrero de 2025 le dio la bienvenida a su tercer bebé, junto a su esposo Joaquim Valente.

En septiembre, durante una entrevista con la revista i-D para su reportaje de portada, Bündchen habló sobre esta nueva etapa y describió el crecimiento de su familia como “un regalo”.

“Tener un bebé en este momento de mi vida es un regalo, porque estoy en otro lugar. No tengo nada que demostrar. No siento que realmente, francamente, me importe”, expresó.

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Así es la vida de Gisele Bündchen con Joaquim Valente Instagram/@gisele

La modelo también destacó que ha aprendido a vivir sin dejarse definir por las opiniones ajenas: “No me definen las opiniones de los demás. Siento que puedo elegir cómo quiero vivir mi vida”, concluyó.

Bündchen también habló sobre cómo equilibra ahora su carrera con la crianza de sus tres hijos y cuáles son sus prioridades a los 46.

“Rechazo el 99 por ciento de los trabajos que me ofrecen porque, cuando evalúo lo que implica aceptarlos, me pregunto: ‘¿Me perderé el partido de voleibol de mi hija? ¿Me perderé una salida al parque con mi hijo? ¿Me perderé la oportunidad de verlo tocar música?’”, compartió.