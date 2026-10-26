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Candice Swanepoel

Candice Swanepoel, modelo de Victoria’s Secret, relacionada sentimentalmente con Tom Brady, exesposo de Gisele Bündchen.

Ella es Candice Swanepoel, la modelo que estaría estrenando romance con Tom Brady
Entretenimiento
Ella es Candice Swanepoel, la modelo que estaría estrenando romance con Tom Brady
A cuatro años de su divorcio, Tom Brady se enamoró de otro ángel de Victoria’s Secret: Candice Swanepoel, con quien llevaría varios meses saliendo.
Octubre 26, 2026
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Melisa Velázquez