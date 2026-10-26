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Ella es Candice Swanepoel, la modelo que estaría estrenando romance con Tom Brady

A cuatro años de su divorcio, Tom Brady se enamoró de otro ángel de Victoria’s Secret: Candice Swanepoel, con quien llevaría varios meses saliendo.

Octubre 26, 2026 • 
Melisa Velázquez
Ella es Candice Swanepoel, la modelo que estaría estrenando romance con Tom Brady

Ella es Candice Swanepoel, la modelo que estaría estrenando romance con Tom Brady

Getty Images

Han pasado cuatro años desde que Gisele Bündchen y Tom Brady pusieron fin a su matrimonio de 13 años, la pareja, que tiene dos hijos en común, anunció su divorcio en octubre de 2022.

Mientras Gisele rehízo su vida sentimental con Joaquim Valente, con quien inició una relación en 2025, nuevos reportes señalan que Tom también estaría dándose una nueva oportunidad en el amor, esta vez con Candice Swanepoel, uno de los ángeles de Victoria’s Secret.

Tom Brady estaría saliendo con la modelo Candice Swanepoel

De acuerdo con el medio Us Weekly, Tom Brady, de 49 años, y Candice Swanepoel, de 38, mantienen una relación sentimental que comenzó hace algunos meses.

Llevan saliendo un tiempo, y ambos viven en Miami, así que es muy conveniente para ambos”, señaló una fuente a la revista People. “Pasan mucho tiempo juntos”.

Otra fuente reveló a People que la pareja lleva saliendo algunos meses y han decidido mantener los detalles de su reciente romance en total discreción y han evitado ser vistos juntos en público.

Candice y Tom llevan varios meses saliendo. Ella ha sido muy discreta y solo ha compartido detalles de su relación con un círculo reducido de personas. Cada vez que se han visto, han procurado mantener sus encuentros fuera de la mirada pública”.

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Tom Brady estaría saliendo con la modelo Candice Swanepoel

Tom Brady estaría saliendo con la modelo Candice Swanepoel

Michael Buckner/WWD via Getty Images

¿Quién es Candice Swanepoel, la nueva novia de Tom Brady?

Candice Swanepoel es una modelo sudafricana nacida el 20 de octubre de 1988 en Mooi River, Sudáfrica. Su historia en la industria de la moda comenzó cuando tenía apenas 15 años, luego de que un cazatalentos la descubriera en un mercado local.

A partir de ese encuentro, su carrera despegó y comenzó a trabajar en diferentes países, hasta convertirse en una figura reconocida de las pasarelas internacionales; sin embargo, su nombre alcanzó mayor popularidad gracias a su trabajo con Victoria’s Secret, firma con la que se convirtió en uno de sus emblemáticos ángeles. En 2013, lució el famoso Fantasy Bra de la firma.

A lo largo de su trayectoria ha participado en campañas publicitarias, editoriales de moda y desfiles que consolidaron su lugar entre las modelos más conocidas de su generación. También incursionó en el mundo empresarial con Tropic of C, su propia marca de trajes de baño, enfocada en diseños que reflejan su estilo y su conexión con la moda.

Antes de los rumores que la vinculan con Tom Brady, Candice Swanepoel mantuvo una relación de varios años con el modelo brasileño Hermann Nicoli, a quien conoció cuando era adolescente.

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