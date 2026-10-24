Harlo by Harper: así es la marca de skincare de la hija de Victoria Beckham en la que invirtió 3 millones de dólares

Harper Seven Beckham, hija menor de Victoria y David Beckham, se prepara para lanzar Harlo by Harper, una marca de skincare enfocada en el público joven que contaría con una inversión de alrededor de 3.3 millones de dólares por parte de su madre.

Con tan solo 15 años, la adolescente busca abrirse camino en la industria de la belleza con una propuesta inspirada en su propia experiencia y en la búsqueda de productos adecuados para cuidar la piel joven.

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¿Cómo será Harlo by Harper y cuáles serán sus productos?

La primera colección de Harlo by Harper incluirá un limpiador facial, un tónico, una crema hidratante ligera y bálsamos labiales, con los que buscará competir con marcas como Rhode, Ole Henriksen y Summer Fridays.

El lanzamiento está previsto para la segunda mitad de 2027, y de acuerdo con el Daily Mail, Victoria ya habría hecho una inversión de más de 3.3 millones de dólares, alrededor de 3 millones de euros, para el desarrollo de los cosméticos.

Con la experiencia de Victoria Beckham Beauty, lanzada en 2019, Victoria podrá orientar a Harper en el desarrollo de productos y la construcción de su propia marca dentro de la competitiva industria de la belleza.

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Harper quiere competir directamente con Rhode de Haile Bieber

En 2024, Harper expresó por primera vez su deseo de crear una gran marca y, con el apoyo de Victoria, comenzó a hacer realidad ese sueño con Harlo by Harper, un proyecto que ha despertado interés antes de su lanzamiento.

“Antes tenía una piel preciosa, pero, como todas las chicas jóvenes, se sintió atraída por las marcas de belleza y se ponía muchos productos en el rostro que no eran adecuados para su piel. Como consecuencia, terminó teniendo que acudir a un dermatólogo porque su piel estaba realmente, realmente mal”, explicó hace unos meses Victoria sobre la idea de su hija de crear una firma para cuidar correctamente su piel.

“Quiero crear una marca porque sé lo que quiero y no quiero que otras personas tengan que pasar por lo que yo he pasado”, dijo Harper.

Harlo by Harper llegará en un momento en que las marcas de belleza de celebridades, como Rhode, de Hailey Bieber, ganan popularidad, y aunque aún no se conocen todos sus productos, la firma de Harper buscará conectar con el público joven mediante una propuesta de skincare sencilla y fácil de incorporar a la rutina diaria.