Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Harlo by Harper: así es la marca de skincare de la hija de Victoria Beckham en la que invirtió 3 millones de dólares

Con tan solo 15 años, la hija menor de David y Victoria Beckham está lista para construir su propio imperio de belleza bajo el nombre de Harlo by Harper con una inversión millonaria.

Octubre 24, 2026 • 
Melisa Velázquez
Harlo by Harper: así es la marca de skincare de la hija de Victoria Beckham

Harlo by Harper: así es la marca de skincare de la hija de Victoria Beckham

Getty Images

Harper Seven Beckham, hija menor de Victoria y David Beckham, se prepara para lanzar Harlo by Harper, una marca de skincare enfocada en el público joven que contaría con una inversión de alrededor de 3.3 millones de dólares por parte de su madre.

Con tan solo 15 años, la adolescente busca abrirse camino en la industria de la belleza con una propuesta inspirada en su propia experiencia y en la búsqueda de productos adecuados para cuidar la piel joven.

Te podría interesar: Harper Beckham revela cuál de sus hermanos es su modelo a seguir y no es Brooklyn Beckham

¿Cómo será Harlo by Harper y cuáles serán sus productos?

La primera colección de Harlo by Harper incluirá un limpiador facial, un tónico, una crema hidratante ligera y bálsamos labiales, con los que buscará competir con marcas como Rhode, Ole Henriksen y Summer Fridays.

El lanzamiento está previsto para la segunda mitad de 2027, y de acuerdo con el Daily Mail, Victoria ya habría hecho una inversión de más de 3.3 millones de dólares, alrededor de 3 millones de euros, para el desarrollo de los cosméticos.

Con la experiencia de Victoria Beckham Beauty, lanzada en 2019, Victoria podrá orientar a Harper en el desarrollo de productos y la construcción de su propia marca dentro de la competitiva industria de la belleza.

¿Cómo será Harlo by Harper y cuáles serán sus productos?

¿Cómo será Harlo by Harper y cuáles serán sus productos?

Getty Images

Harper quiere competir directamente con Rhode de Haile Bieber

En 2024, Harper expresó por primera vez su deseo de crear una gran marca y, con el apoyo de Victoria, comenzó a hacer realidad ese sueño con Harlo by Harper, un proyecto que ha despertado interés antes de su lanzamiento.

Antes tenía una piel preciosa, pero, como todas las chicas jóvenes, se sintió atraída por las marcas de belleza y se ponía muchos productos en el rostro que no eran adecuados para su piel. Como consecuencia, terminó teniendo que acudir a un dermatólogo porque su piel estaba realmente, realmente mal”, explicó hace unos meses Victoria sobre la idea de su hija de crear una firma para cuidar correctamente su piel.

Quiero crear una marca porque sé lo que quiero y no quiero que otras personas tengan que pasar por lo que yo he pasado”, dijo Harper.

Harlo by Harper llegará en un momento en que las marcas de belleza de celebridades, como Rhode, de Hailey Bieber, ganan popularidad, y aunque aún no se conocen todos sus productos, la firma de Harper buscará conectar con el público joven mediante una propuesta de skincare sencilla y fácil de incorporar a la rutina diaria.

Brooklyn Beckham enfurece con David y Victoria Beckham por la foto que compartieron del Día del Padre
Entretenimiento
El amoroso gesto de David y Victoria Beckham que ha enfurecido de nuevo a Brooklyn Beckham
Brooklyn Beckham habría reaccionado con molestia a una publicación que su madre, Victoria Beckham, compartió para celebrar a su esposo, David Beckham.
Junio 24, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Entretenimiento
Brooklyn Beckham buscaría limitar el contacto con sus padres a través de abogados
Enero 10, 2026
Entretenimiento
Brooklyn Beckham bloquea a toda su familia y confirma la ruptura total del clan Beckham
Diciembre 21, 2025
Entretenimiento
Brooklyn Beckham habría cobrado más de un millón de dólares por polémico anuncio
Junio 22, 2026
Entretenimiento
Papá de Nicola Peltz rompe el silencio sobre la disputa familiar de los Beckham
Febrero 04, 2026

victoria beckham Harper Beckham
Melisa Velázquez
Relacionadas
La modelo Barbara Palvin comparte las primeras fotos de su hija con Dylan Sprouse y habla del posparto
Entretenimiento
La modelo Barbara Palvin comparte las primeras fotos de su hija con Dylan Sprouse y habla del posparto
Octubre 23, 2026
 · 
Tania Franco
Jesse Huerta anuncia una pausa indefinida de Jesse & Joy para enfocarse en su salud mental y familia
Entretenimiento
Jesse y Joy se separan: qué pasó entre los hermanos y qué pasará con el dúo mexicano
Octubre 23, 2026
 · 
Melisa Velázquez
mauricio ochmann aislinn derbez
Entretenimiento
Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez: la imagen familiar que reaviva los rumores de reconciliación y boda
Octubre 22, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
Kim Kardashian celebra su cumpleaños con un espectacular vestido rojo de Paco Rabanne
Entretenimiento
Kim Kardashian celebra su cumpleaños con un espectacular vestido rojo de Paco Rabanne
Octubre 22, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Andrea Legarreta y Erik Rubín.jpg
Entretenimiento
Andrea Legarreta reacciona al nuevo romance de Erik Rubín
La conductora habló sobre la nueva oportunidad que se está dando su ex en el amor
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
leonardo-di-caprio-vittoria.jpeg
Entretenimiento
Leonardo DiCaprio asiste a los Oscar con su novia Vittoria Ceretti
El actor sorprendió al aparecer con la modelo italiana, con quien comenzó su relación en 2023
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
ricky-martin.JPG
Entretenimiento
Ricky Martin conquista la Ciudad de México con un rotundo sold out
El artista ofreció una noche inolvidable ante 20 mil pesonas en el Estadio Fray Nano como parte del inicio de su gira por México
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
christian-nodal-agradecimiento-nodal
Entretenimiento
Christian Nodal rompe el silencio sobre la demanda contra Cazzu por su hija
El cantante explicó que su intención es proteger la privacidad de su hija Inti, evitando que la menor sea expuesta en redes sociales
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez