Gisele Bündchen y Tom Brady: revelan detalles inéditos de su divorcio y aseguran que “le dolió muchísimo” su embarazo

Cuatro años después de su divorcio, la historia de Gisele Bündchen y Tom Brady vuelve a estar en el centro de atención, tras publicarse una nueva biografía sobre el exjugador de la NFL que revela detalles hasta ahora poco conocidos sobre los últimos meses de su matrimonio y la manera en que ambos habrían enfrentado la separación.

El libro Brady: An American Story and the Price of Greatness, escrito por el periodista Lars Anderson, reconstruye la crisis matrimonial a partir de testimonios de personas cercanas al exquarterback.

Entre las revelaciones más llamativas se encuentra la supuesta reacción de Brady al embarazo que Gisele tuvo con su actual esposo, Joaquim Valente.

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El doloroso divorcio de Gisele Bündchen y Tom Brady

Fue en octubre de 2022 cuando Gisele Bündchen y Tom Brady pusieron fin a 13 años de matrimonio, y en su comunicado, ambos señalaron “diferencias irreconciliables” como motivo de la separación, pues mientras Brady quería continuar enfocado en su carrera en la NFL, Gisele esperaba un mayor compromiso de su esposo con ella y sus hijos.

Uno de los episodios más significativos habría ocurrido en 2022, cuando Brady se ausentó durante 11 días del campamento de entrenamiento de los Tampa Bay Buccaneers para viajar a Bahamas e intentar solucionar en privado la crisis matrimonial, el esfuerzo, sin embargo, no habría conseguido evitar la ruptura.

En su libro biográfico, Brady recuerda cuáles fueron las tres devastadoras palabras con las que Gisele puso fin a su matrimonio y a los intentos fallidos de reconciliación:

“Entonces, un día, Gisele, que es muy aficionada a la astrología, básicamente miró a las estrellas y le dijo a Tom: ‘No somos compatibles’. Y así, sin más, se acabó la relación”, se puede leer en el libro.

La reacción de Tom Brady al embarazo de Gisele Bündchen

Tras su divorcio de Brady, la modelo decidió seguir adelante y se dio una nueva oportunidad en el amor, y junto a Joaquim Valente le dio la bienvenida a su primer hijo en común, River, en febrero de 2025, y meses después, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia privada.

Por otra parte, la nueva biografía de Tom Brady aborda la supuesta reacción del exjugador ante el embarazo de su exesposa: “Según un amigo de Brady, le dolió muchísimo que ella hubiera quedado embarazada aproximadamente dos años después de su divorcio”, afirmó el autor.

La prueba está en que el exjugador, ha dejado varios mensajes en sus redes sociales, que tanto amigos como seguidores, han interpretado como indirectas a Gisele.