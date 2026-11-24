¿Luis Miguel está por estrenar nueva música? Una publicación de Spotify México ha despertado la curiosidad de los seguidores del cantante, quienes ahora tienen una fecha marcada en el calendario: el próximo 3 de diciembre de 2026.

La plataforma musical compartió en Instagram una imagen de El Sol de México acompañada únicamente de su nombre y la fecha del anuncio. Sin revelar más detalles, la publicación abrió la conversación sobre la posibilidad de que el intérprete esté preparando un nuevo lanzamiento musical.

La expectativa no surge de la nada. En los últimos meses, Luis Miguel ha dado algunas señales de actividad profesional, desde su aparición en un estudio de grabación hasta el anuncio de una nueva gira para 2027.

¿Luis Miguel estrenará nueva música el 3 de diciembre de 2026?

Todo comenzó con una publicación en la cuenta oficial de Instagram de Spotify México.

En la imagen aparece Luis Miguel frente a un sol resplandeciente, una referencia visual al sobrenombre que lo ha acompañado durante gran parte de su carrera. La fotografía incluye su nombre y la fecha del 3 de diciembre, mientras que el texto de la publicación se limita a mencionar al cantante y repetir el día.

Aunque Spotify no especificó si se trata de una canción inédita, un nuevo álbum o algún otro proyecto, el anuncio provocó reacciones entre los seguidores del artista.

La posibilidad de escuchar música nueva resulta especialmente significativa porque Luis Miguel lleva casi nueve años sin publicar un álbum de estudio.

Por ahora, la plataforma no ha dado a conocer el nombre de una canción, la portada de un disco ni información adicional que permita confirmar la naturaleza del lanzamiento.

Luis Miguel Getty Images

La fotografía de Luis Miguel en un estudio de grabación que despertó sospechas

El anuncio de Spotify llega después de que, en octubre de 2026, comenzara a circular una fotografía de Luis Miguel dentro de un estudio de grabación en Los Ángeles.

En la imagen, el cantante aparecía acompañado por el guitarrista y productor estadounidense Paul Jackson Jr. y el ingeniero de sonido Dave Reitzas, quien anteriormente trabajó con él en el álbum ¡México por siempre!

La fotografía fue compartida inicialmente por Jackson Jr. en sus redes sociales, aunque posteriormente desapareció de su perfil.

La reunión llamó la atención por la trayectoria de ambos profesionales y por la posibilidad de que el cantante estuviera retomando el trabajo en el estudio.

Sin embargo, nunca se confirmó si el encuentro correspondía a la grabación de canciones inéditas, una colaboración o algún otro proyecto musical.

Ahora, con la fecha anunciada por Spotify, aquella aparición ha vuelto a cobrar relevancia.

¿Cuándo fue la última vez que Luis Miguel lanzó un disco?

El último álbum de estudio de Luis Miguel fue ¡México por siempre!, publicado el 24 de noviembre de 2017.

La producción marcó su regreso a la música tradicional mexicana con un repertorio acompañado por mariachi, en el que incluyó interpretaciones de canciones como “La fiesta del mariachi”, “Llamarada”, “No me amenaces” y “Serenata huasteca”.

Desde entonces, el artista ha mantenido una importante presencia en los escenarios, aunque sin presentar una nueva producción discográfica.

Su gira internacional de 2023 y 2024 lo llevó a recorrer diferentes países y reencontrarse con miles de seguidores, quienes pudieron escuchar en vivo algunos de los temas más representativos de su trayectoria.

Por eso, la posibilidad de un nuevo lanzamiento tiene un significado particular: podría representar el comienzo de una etapa musical después de casi una década sin un álbum de estudio.

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Luis Miguel también prepara su regreso a los escenarios en 2027

La expectativa por nueva música coincide con otro anuncio importante en la carrera del cantante.

El pasado 21 de septiembre, Luis Miguel confirmó a través de Instagram que realizará una nueva gira en 2027.

La publicación, acompañada del mensaje Luis Miguel Tour 2027, anticipó su regreso a los escenarios después de la extensa serie de conciertos que ofreció entre 2023 y 2024.

Hasta el momento, no se ha presentado un calendario completo de ciudades, fechas ni recintos.

Aunque no existe una confirmación de que la gira esté relacionada con un próximo lanzamiento discográfico, ambos anuncios han generado interés por conocer los siguientes pasos del intérprete.

¿Qué anunciará Spotify sobre Luis Miguel el 3 de diciembre?

Por ahora, la respuesta continúa siendo una incógnita. La imagen publicada por Spotify México confirma que existe una comunicación programada para el 3 de diciembre, pero no permite asegurar que se trate del estreno de una canción inédita.

Tampoco se ha anunciado oficialmente un nuevo álbum ni se ha revelado el título de algún proyecto.

Lo cierto es que, después de años en los que Luis Miguel ha concentrado buena parte de su actividad en los conciertos, la posibilidad de una nueva etapa discográfica vuelve a despertar la atención de sus seguidores.

Habrá que esperar al 3 de diciembre para descubrir qué prepara El Sol de México y si la misteriosa publicación anticipa el regreso musical que su público lleva tanto tiempo esperando.