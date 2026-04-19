Luis Miguel cumple 56 años: estas son sus 10 canciones más escuchadas en Spotify

Mientras en vísperas de su cumpleaños disfruta de manera discreta en Madrid junto a su pareja Paloma Cuevas, lejos del ojo público que durante años lo siguió de cerca, Luis Miguel cumple 56 años y su música sigue siendo relevante. Hoy viajaremos por las canciones más populares del “Sol de México”.

Las 10 canciones más escuchadas de Luis Miguel en Spotify

Este es el top de sus temas más reproducidos actualmente en Spotify, un recorrido por sus mayores éxitos:



“Ahora Te Puedes Marchar” “La Incondicional” “Hasta Que Me Olvides” “La Mentira” “Culpable o No (Miénteme Como Siempre)” “La Media Vuelta” “Tengo Todo Excepto a Ti” “Por Debajo de la Mesa” “Entrégate” “Sabor a Mí”

Su tema más escuchado, “Ahora Te Puedes Marchar”, está a punto de alcanzar los mil millones de reproducciones, solo su top 10 en Spotify, Luis Miguel acumula más de 5.3 mil millones de reproducciones en total. Una cifra que confirma el peso de sus grandes clásicos y lo consolida como uno de los artistas en español más escuchados de todos los tiempos.