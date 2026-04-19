Camila Fernández es hospitalizada de emergencia

Camila Fernández ingresó al hospital para ser sometida a una cirugía, algo que preocupó a sus seguidores. A través de su perfil de Instagram, la cantante reveló que después de acudir a una comida junto a los integrantes de Rio Roma, con quienes graba Juego de Voces, fue que terminó siendo hospitalizada por una apendicitis.

Afortunadamente, Camila no tuvo ninguna complicación y salió muy bien de la cirugía, la cual no tuvo mayor problema. De acuerdo con Clínica Mayo, la apendicitis es una inflamación de la apéndice, que es una bolsa en forma de dedo que sobresale del colon en la parte inferior derecha del vientre, causa dolor en la parte superior derecha del abdomen.

Pese a las circunstancias, la joven de 28 años compartió una selfie en la que aparece recostada en una cama, luciendo tranquila y de buen humor.

América Guinart, madre de la cantante acudió al hospital a cuidar a su hija ante su inesperada intervención quirúrgica.