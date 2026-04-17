Majo Aguilar presume a su nuevo novio con estas fotos

Después de su ruptura con Gil Cerezo, la cantante decidió darse una segunda oportunidad en el amor con el músico Diego Rangel, conocido como Diego Bacter, quien conquistó su corazón y con quien ha compartido momentos de los que Majo ha compartido un vistazo en sus redes sociales.

En su perfil de Instagram, donde tiene más de 1.8 millones de seguidores, Majo compartió fotos junto al músico, quien es integrante de la banda Porter. “Días felices y llenos de flores”, escribió junto a las imágenes en las que ambos aparecen muy enamorados”.

Fue durante los Premios Lo Nuestro 2026, cuando se reveló la identidad de Diego, luego de que Majo compartió su victoria en dicha entrega de premios, realizada el pasado 19 de febrero en el Kaseya Center, en Mismo, Florida.

Cabe recordar que en julio de 2025, Majo Aguilar confirmó el fin de su relación con Gil Cerezo, vocalista de Kinky, luego de más de cuatro años juntos. Sin entrar en detalles, la cantante expresó, “hace un par de meses que terminamos, pero terminamos muy bonito. Siempre con todo el amor del mundo y con todo el respeto que nos tuvimos él y yo. Nos llevamos bien. Ha sido con mucha cordialidad nuestra separación”.