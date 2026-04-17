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Barbie Ferreira revela por qué dejó Euphoria: “Sentí que el personaje ya no era Kat”

La actriz habló abiertamente sobre su salida de la exitosa serie de HBO y el rumbo que decidió tomar en su carrera

Abril 16, 2026
Barbie Ferreira deslumbra con su transformación

La salida de Barbie Ferreira de la serie Euphoria sorprendió a muchos fans, especialmente por el éxito global del proyecto. Ahora, la actriz finalmente explicó las razones detrás de su decisión, dejando claro que fue un paso necesario para su crecimiento profesional.

Durante una entrevista, Ferreira compartió que el cambio en su personaje, Kat, fue clave para tomar la decisión. “Con la segunda temporada, sentí que el personaje ya no era Kat”, explicó. La actriz, quien desarrolló un fuerte vínculo con el papel, aseguró que esa desconexión marcó un punto de quiebre. Sumado a su menor presencia en pantalla durante la segunda temporada, influyó en su salida.

Creo que todos sabían que la historia ya había terminado porque no había mucho más que contar...
Barbie Ferreira

Más allá del personaje, Ferreira fue clara sobre su motivación de evolucionar como actriz. Incluso destacó que no le importó dejar una de las series más populares de HBO si eso significaba explorar nuevos proyectos. Hoy, su salida de Euphoria no sorprende, siendo que la serie está enfrentando críticas de los fans acerca de la falta de rumbo y profundidad de los personajes.

Euphoria
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