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En dónde ver “Malcolm el de en medio 2026"

Llegó el día del esperado estreno de la nueva miniserie titulada “Malcolm: la vida sigue siendo injusta”

Abril 10, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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‘Malcolm in the Middle’ se convirtió en una de las series de comedia más populares.

ESPECIAL

Este proyecto marca el retorno de la icónica familia casi dos décadas desde el final de la serie original, generando gran expectativa entre los fans en México y América Latina.

El estreno está disponible exclusivamente en la plataforma de streaming Disney+, donde se lanzan los cuatro episodios de la miniserie de manera simultánea. Esto significa que no habrá emisiones semanales, sino que toda la historia puede verse desde el primer día dentro del catálogo digital del servicio.

En México, los capítulos están disponibles desde las 2:00 de la madrugada, siguiendo el esquema de estrenos globales de la plataforma.

La nueva entrega retoma la historia de Malcolm en su etapa adulta, ahora como padre, quien se ve obligado a reencontrarse con su caótica familia durante el aniversario de bodas de sus padres. Con el regreso de actores como Frankie Muniz y Bryan Cranston, la serie promete mantener el humor característico que la convirtió en un fenómeno televisivo.

Malcolm el de en medio
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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