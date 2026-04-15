Katy Perry es investigada en Australia por presunta agresión sexual

La cantante Katy Perry es investigada por autoridades en Australia tras una denuncia por presunta agresión sexual presentada por la actriz Ruby Rose, relacionada con un hecho ocurrido en 2010 en una discoteca en Melbourne.

La policía del estado de Victoria confirmó que abrió una investigación sobre el caso, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer avances o conclusiones oficiales.

La denuncia se hizo pública luego de que Rose compartió su testimonio en redes sociales, donde escribió, “Katy Perry me agredió sexualmente en la discotheque Spice Market de Melbourne. ¿A quién le importa lo que piense? Después vomité sobre ella. Conté la historia públicamente, pero la convertí en una “graciosa anécdota de borracha” porque no sabía cómo manejarlo. Después, accedió a ayudarme a obtener mi vida estadounidense. Así que lo mantuve en secreto. Pero sí les dije que no era buena persona. En cambio, me atacaron todos”.

En otra publicación, la actriz describió el momento de la supuesta agresión ocurrida, “no me besó. Me vio ‘descansando’ en el regazo de mi mejor amiga para evitarla, se agachó, se bajó la ropa interior y me restregó su asquerosa vag** en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité sobre ella”.

Por su parte, el equipo de Katy Perry rechazó las acusaciones y aseguró que son falsas. Un representante declaró a la revista Variety: “las acusaciones que Ruby Rose difunde en las redes sociales sobre Katy Perry no son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e imprudentes”.

Asimismo, añadió, “Rose tiene un historial bien documentado de graves acusaciones políticas en redes sociales contra diversas personas, acusaciones que han sido desmentidas repetidamente por los afectados”.