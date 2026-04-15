Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Katy Perry es investigada en Australia por presunta agresión sexual

La actriz Ruby Rose aseguró que sufrió un ataque sexual de parte de la cantante hace 20 años en un discoteca

Abril 15, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
katy perry

Katy Perry en un vestido de la colección Fall/Winter 24 de Balenciaga.

Getty Images

La cantante Katy Perry es investigada por autoridades en Australia tras una denuncia por presunta agresión sexual presentada por la actriz Ruby Rose, relacionada con un hecho ocurrido en 2010 en una discoteca en Melbourne.

La policía del estado de Victoria confirmó que abrió una investigación sobre el caso, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer avances o conclusiones oficiales.

La denuncia se hizo pública luego de que Rose compartió su testimonio en redes sociales, donde escribió, “Katy Perry me agredió sexualmente en la discotheque Spice Market de Melbourne. ¿A quién le importa lo que piense? Después vomité sobre ella. Conté la historia públicamente, pero la convertí en una “graciosa anécdota de borracha” porque no sabía cómo manejarlo. Después, accedió a ayudarme a obtener mi vida estadounidense. Así que lo mantuve en secreto. Pero sí les dije que no era buena persona. En cambio, me atacaron todos”.

En otra publicación, la actriz describió el momento de la supuesta agresión ocurrida, “no me besó. Me vio ‘descansando’ en el regazo de mi mejor amiga para evitarla, se agachó, se bajó la ropa interior y me restregó su asquerosa vag** en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité sobre ella”.

Por su parte, el equipo de Katy Perry rechazó las acusaciones y aseguró que son falsas. Un representante declaró a la revista Variety: “las acusaciones que Ruby Rose difunde en las redes sociales sobre Katy Perry no son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e imprudentes”.

Asimismo, añadió, “Rose tiene un historial bien documentado de graves acusaciones políticas en redes sociales contra diversas personas, acusaciones que han sido desmentidas repetidamente por los afectados”.

Katy Perry
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
belinda-mundial-cancion.jpeg
Entretenimiento
Belinda y Los Ángeles Azules estrenarán canción del mundial
Abril 14, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Selena Gomez y Demi Lovato se reencuentran tras casi 10 años de distanciamiento: ¿qué pasó en su amistad?
Entretenimiento
Selena Gomez y Demi Lovato se reencuentran tras casi 10 años de distanciamiento: ¿qué pasó en su amistad?
Abril 14, 2026
 · 
Tania Franco
shakira
Entretenimiento
Shakira sorprende con nueva colab junto a Anitta
Abril 14, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
galilea-montijo-hijojpeg
Entretenimiento
Hijo de Galilea Montijo opina del novio de su mamá
Abril 14, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Sabrina Carpenter se disculpa tras polémica en Coachella 2026
Entretenimiento
Sabrina Carpenter se disculpa tras polémica en Coachella 2026
La cantante respondió en redes sociales luego de que sus palabras durante el show generaran críticas y debate en internet
Abril 13, 2026
 · 
Tania Franco
katy-perry-acusada-de-abuso-sexual.jpeg
Entretenimiento
La actriz Ruby Rose acusa a Katy Perry de abusar sexualmente de ella
La actriz y DJ australiana relató un episodio desagradable con la cantante cuando tenía 20 años de edad
Abril 13, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Timothée Chalamet es captado con medio rostro cubierto en el show de Justin Bieber en Coachella 2026
Entretenimiento
Timothée Chalamet es captado con medio rostro cubierto en el show de Justin Bieber en Coachella 2026
¡La cámara lo encontró! El actor fue captado disfrutando el icónico momento mientras Justin Bieber interpretaba su himno junto a Jaden Smith, desatando la emoción de toda una generación
Abril 12, 2026
 · 
Tania Franco
nodal-cancion-angela-aguilar-un-valsjpeg
Entretenimiento
Director de video “Un vals” de Christian Nodal se disculpa por polémica
El director habló sobre los comentarios que se han generado sobre el parecido físico de la modelo que aparece en el video con Cazzu
Abril 14, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez