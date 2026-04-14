Director de video “Un vals” de Christian Nodal se disculpa por polémica

El director del video “Un vals” de Christian Nodal respondió a la polémica que se desató en redes sociales debido a que muchos señalan que la modelo que aparece en el clip tiene un parecido evidente con Cazzu y con Ángela Aguilar.

En una rueda de prensa virtual desde Madrid, el director dijo, “ha sido un error nuestro no darnos cuenta que esto podía pasar”. Y añadió que no fue Nodal quien aprobó el video, sino su disquera.

En el video que presenta un formato de pantalla dividida, Nodal aparece cantando mientras una pareja protagoniza una historia de amor en el cuadro a la derecha. Nodal grabó su parte en Guadalajara, México y la pareja de modelos fue filmada en España.

La modelo en cuestión es una creadora de contenido mexicana radicada en Madrid, de nombre Daga Mata, quien ha sido blanco de criticas por su participación en el clip. En su cuenta de Instagram publicó un video expresando que, “ojalá esto se enfoque en lo que es, un trabajo, porque no me gustaría afectar a nadie”.

“Me duele ver que se involucra a una artista que no se merece nada de esto y que no se merece tampoco que la comparen con otra persona. Yo tuve que emigrar de un país para lograr mi sueño que es modelar y crecer en la industria de la moda”, subrayó.

Estas declaraciones surgen luego de que el viernes, Nodal publicó un mensaje que decía, “no soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de la música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso... pero mi voz, que es lo único que me queda, siempre será de ustedes”.