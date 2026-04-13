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La actriz Ruby Rose acusa a Katy Perry de abusar sexualmente de ella

La actriz y DJ australiana relató un episodio desagradable con la cantante cuando tenía 20 años de edad

Abril 13, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La actriz de Orange is the New Black detalló cómo supuestamente la cantante abuso sexualmente de ella en una discoteca. Todo comenzó cuando Perry reaccionó a la reciente presentación de Justin Bieber en Coachella, la cual incluyó al cantante canadiense interactuando en Youtube mientras interpretaba varios de sus más grandes éxitos.

“Menos mal que tiene ‘youtube’ Premium. No quiero ver anuncios”, dijo Katy, a lo que Ruby Rose respondió directamente con una serie de mensajes publicados en redes sociles señalando la supuesta agresión sexual que recibió de su parte.

“Katy Perry me agredió sexualmente en la discotheque Spice Market de Melbourne. ¿A quién le importa lo que piense? Después vomité sobre ella. Conté la historia públicamente, pero la convertí en una “graciosa anécdota de borracha”, porque no sabía cómo manejarlo. Después, accedió a ayudarme a obtener mi visa estadounidense. Así que lo mantuve en secreto. Pero sí les dije que no era buena persona. En cambio, me atacaron.. todos”, escribió la actriz y modelo en Threads.

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La actriz añadió, “no me besó. Me vio ‘descansando’ en el regazo de mi mejor amiga para evitarla, se agachó, se bajó la ropa interior y me restregó su asquerosa vag... en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité sobre ella”.

Posteriormente, Ruby Rose reveló que ya había presentado una denuncia por la agresión. “Si alguna buena bruja o espíritu se siente tan generosa como para lanzar algunos hechizos de protección a mi alrededor, se lo agradecería enormemente. Dentro de la comisaría dije nombres que tienen mucho más poder que yo y francamente, me asustan. Me siento muy aliviada hasta ahora, pero no tengo expectativas. Sin embargo, quiero asegurarles a todos que no tengo tendencias suicidas, si me entienden. Tampoco consumo drogas ni tengo ningún problema de salud”.

Hasta el momento, Katy Perry no se ha pronunciado sobre estas acusaciones en su contra, así como tampoco alguna autoridad ha confirmado que exista una denuncia oficial contra la cantante estadounidense.

Katy Perry Ruby Rose
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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