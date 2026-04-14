Belinda y Los Ángeles Azules estrenarán canción del mundial

Belinda y Los Ángeles Azules se unieron en una colaboración histórica como parte del álbum del Mundial de la FIFA con la canción “Por ella” que se estrenará este viernes 17 de abril en todas las plataformas.

Esta canción también cuenta con la colaboración de un tercer artista, Santa Fe Klan, el rapero mexicano encargado de fusionar la cumbia con tonos urbanos.

El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tiene el objetivo de utilizar la música para celebrar la diversidad cultural que comparten las tres naciones sedes de la justa deportiva.

La FIFA compartió un pequeño clip de esta nueva canción para festejar el Mundial. Cabe recordar que la última canción que Los Ángeles Azules y Belinda realizaron juntos fue “Amor a primera vista”, lanzada en 2019, siete años después y en vísperas del Mundial vuelven a unir sus voces.